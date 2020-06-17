صور.. مدينة إسنا تشكر المتبرعين لدعم مستشفى الصدر لخدمة حالات العزل بكورونا

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت رئاسة مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، الشكر لكافة المتبرعين لدعم مستشفى صدر إسنا ودعم الحالات المصابة بكورونا والمعزولة داخلها، وجاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، منذ يومين بحضور مدير الإدارة الصحية وعضو مجلس النواب فيصل عبد الرحمن بدر، بشأن رفع كفاءة مستشفى الصدر وتزويدها ببعض المهمات التى تساعد فى خدمة أهالينا من المرضى.

وقالت رئاسة مدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه تم التبرع اليوم بالجهود الذاتية من عضو مجلس النواب فيصل عبد الرحمن، بعدد 2 ثلاجة أيديال 11 قدم وعدد 2 غسالة فول اتوماتيك، ومن الحاج حسام عثمان عبود عضو الغرفة التجارية بالأقصر، يعدد 20 مخدة و20 كوفرته و22 كيس مخدة، وعلى الفور وجه رئيس المدينة، لرجال الشئون الصحية، وسكرتير عام المركز، بعمل الإجراءات المخزنية لإضافتها عهدة بمستشفى الصدر، موجهاً الشكر للمتبرعين على ما قدموه لخدمة أهاليهم من المرضى ووقوفهم بجانب الدولة فى تلك الظروف الراهنة، التى تمر بها البلاد فى جائحة فيروس كورنا.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا، أن هذا العمل ليس الأول أو الأخير لأهالى إسنا ومشاركتهم الإيجابية والمساهمة الفعالة تجاه أهاليهم وقيامهم بالتبرع القانوني، مشيداً بجهودهم ومشاركتهم المجتمعية للإرتقاء بالمنظومة الصحية، وأن تلك المشاركة المجتمعية تعمل على غرس قيمة العطاء والإنتماء خاصهً فى تلك الظروف التى نمر بها الآن، والتى تحتاج إلى تكاتف وتعاون كافة الأجهزة حتى العبور من جائحة فيروس كورونا بسلام وآمان جنباً إلى جنب مع الدولة.

وكان قد تفقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أمس الثلاثاء، مستشفى الصدر بإسنا وذلك للتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا المستجد، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية للمرضى، ومدى التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة فى استقبال الحالات وتوفير الرعاية لها، وجاهزية الأطقم الطبية والتمريض، لخدمة المواطنين والحالات على مدار الساعة.



مدينة إسنا تشكر المتبرعين لدعم مستشفى الصدر لخدمة حالات العزل (1)



مدينة إسنا تشكر المتبرعين لدعم مستشفى الصدر لخدمة حالات العزل (2)



مدينة إسنا تشكر المتبرعين لدعم مستشفى الصدر لخدمة حالات العزل (3)