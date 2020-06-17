صور ..محافظ أسيوط يحتفل مع 6 حالات من مصابى كورونا بعد شفاءهم

أسيوط – ضحا صالح

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بمستشفيات أسيوط العام "الشاملة" والإيمان العام لمتابعة سير العمل والتأكد من توفر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في شنط علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمتشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مستشفى أسيوط العام "الشاملة" بحي غرب وشهد حفل خروج 6 حالات من مصابي كورونا بعد تماثلهم للشفاء داعيًا المولى عز وجل أن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل والتقى بالدكتور ماجد محمد يونس مدير المستشفى والأطباء المشرفين على العزل بها واستمع إلى امكانيات المستشفى التي تم تخصيص 70 سرير بها لاستقبال الحالات المصابة بكورونا، فضلا عن توفر 8 أسرة عناية مركزة لاستقبال الحالات الحرجة، كما استمع إلى اجراءات التعامل مع المرضى والجهود المبذولة للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا بالتنسيق مع مستشفيات العزل وصرف الأدوية لحالات العزل المنزلي.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أقسام مستشفى الإيمان العام والتقى بالدكتور محمد جمال مدير المستشفى ونائبه وشدد على سرعة التعامل مع المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم والتوسع في أماكن العزل بالمستشفى لسد الاحتياجات وتكثيف إجراءات التعقيم والتطهير بالمستشفى والتي تم تخصيص 100 سرير بها لعلاج حالات الإصابة بكورونا منهم 10 أسرة عناية متوسطة و4 أسرة عناية مركزة بالإضافة إلى استقبال المستشفى لجميع المرضى بأقسام العظام والطوارئ والإصابات والأطفال والمبتسرين وعناية القلب كما اطمأن المحافظ على مرضى العناية المركزة داعيًا المولى عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل مشيدًا بدور الأطباء وهيئة التمريض في التعامل مع المرضى وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

وأكد محافظ أسيوط، على تكثيف حملات لجنة التفتيش والمتابعة على جميع المستشفيات المركزية والعامة والعزل وعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية، مشددًا على توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلي والمخالطين بكافة القرى والمراكز، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات ومخاطبة وزارة الصحة بالاحتياجات بصفة مستمرة لتوفير مخزون استراتيجي من المهمات والمستلزمات، فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية والأمن والتطهير والتعقيم المستمر بجميع المستشفيات وتفعيل بوابات التعقيم بجميع المستشفيات لحماية المرضى والأطقم الطبية والمترددين عليها ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.

وأضاف الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة والسكان ، أنه تم تشغيل 14 مستشفى مركزية وعامة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا مشيرًا إلى المرور اليومي لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بها وتوافر مخزون استراتيجي لتغطية الاحتياجات اليومية والتأكد من جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات والتعامل معها وتوافر الأطقم الطبية بمستشفيات العزل وجميع المستشفيات العامة والمركزية والتي تم تشغيلها للتعامل المرضى وحالات الاشتباه حتى إجراء التحاليل الطبية اللازمة وإحالة الحالات الإيجابية لمستشفيات العزل وتوزيع شنط الأدوية والمستلزمات الوقائية لحالات العزل المنزلي من المصابين بالفيروس وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة العلاجية وتحت إشراف طبي ومتابعة مستمرة من الفرق الطبية بالوحدات الصحية والفرق الثابتة والمتحركة.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين تجنب النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873)، بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.



محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان العام والشاملة (1)



محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان العام والشاملة (2)



محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان العام والشاملة (3)



محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان العام والشاملة (4)



محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان العام والشاملة (5)



محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان العام والشاملة (6)



محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان العام والشاملة (7)



محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان العام والشاملة (8)



محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان العام والشاملة (9)



محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان العام والشاملة (10)



محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان العام والشاملة (11)



محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان العام والشاملة (12)