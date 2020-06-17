اليوم السابع
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صور.. مجمع معاهد المحاميد قبلي ينضم لقائمة معاهد منطقة الأقصر الأزهرية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:46 م
صور.. مجمع معاهد المحاميد قبلي ينضم لقائمة معاهد منطقة الأقصر الأزهرية انضمام مجمع معاهد المحاميد قبلي لقائمة معاهد منطقة الأقصر الأزهرية
الأقصر – أحمد مرعى

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أكد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، على انضمام مجمع معاهد المحاميد قبلى إلى قائمة المعاهد الحديثة بمنطقة الأقصر الأزهرية، مؤكدا أن ذلك يمثل نقلة غير مسبوقة فى الإنشاءات والمبانى الحديثة وعمليات الإحلال والتجديد حتى تكون فى صورة لائقة بالعملية التعليمية، لخدمة طلبة محافظة الأقصر ومدينة أرمنت خلال العام الدراسى المقبل.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من مجمع معاهد المحاميد قبلى، وذلك فى إطار سياسة الأزهر الشريف، حيث يتم القيام بهذه الإنشاءات طبقاً لمواصفات الجودة والاعتماد والتى يتم تهيئتها للطالب مناخاً تعليمياً متميزاً، وترتقى بالتعليم الأزهرى على كافة المستويات، حيث تسلم مدير الإدارة الهندسية بالمنطقة المبنى الذى قامت بتنفيذه وزارة الإنتاج الحربي، وأشرف عليه المهندس أبو الحسن أنور مهندس المنطقة.

وبدأ قيادات معهد فتيات أرمنت "الوابورات" غرب محافظة الأقصر، أعمال رش وتطهير فصول وطرقات المعهد لمنع انتشار فيروس كورونا، وللتجهيز لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالمعهد، وذلك فى إطار تجهيز المنطقة الأزهرية بالأقصر بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم لماراثون الثانوية، حيث قاد سيد نصير شيخ معهد فتيات أرمنت الوابورات بمدينة أرمنت، مع فرق متخصصة أعمال التطهير والتعقيم، وذلك لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية بالمعهد، لحماية الطلاب خلال آداء الامتحانات، وذلك بتوجيهات وتعليمات الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وجمالات كامل الوكيل الشرعى والعربى بالمنطقة، وأحمد عبادى الوكيل الثقافى بالمنطقة.

وفى نفس السياق أعلنت محافظة الأقصر أن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة تفقد الاستعدادات النهائية باللجان المقررة لعقد امتحانات الثانوية العامة والفنية، ورافقه خلال الجولة مدير الإدارة التعليمية بالقرنة، ومديرى المدارس، ومسئولو الإشغالات والنظافة بالمركز، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة المستمرة لكل الأعمال.

مجمع معاهد المحاميد قبلي ينضم لكتيبة معاهد منطقة الأقصر الأزهرية (1)
مجمع معاهد المحاميد قبلي ينضم لكتيبة معاهد منطقة الأقصر الأزهرية (1)

 

مجمع معاهد المحاميد قبلي ينضم لكتيبة معاهد منطقة الأقصر الأزهرية (2)
مجمع معاهد المحاميد قبلي ينضم لكتيبة معاهد منطقة الأقصر الأزهرية (2)

 

مجمع معاهد المحاميد قبلي ينضم لكتيبة معاهد منطقة الأقصر الأزهرية (3)
مجمع معاهد المحاميد قبلي ينضم لكتيبة معاهد منطقة الأقصر الأزهرية (3)

 

مجمع معاهد المحاميد قبلي ينضم لكتيبة معاهد منطقة الأقصر الأزهرية (4)
مجمع معاهد المحاميد قبلي ينضم لكتيبة معاهد منطقة الأقصر الأزهرية (4)

 

مجمع معاهد المحاميد قبلي ينضم لكتيبة معاهد منطقة الأقصر الأزهرية (5)
مجمع معاهد المحاميد قبلي ينضم لكتيبة معاهد منطقة الأقصر الأزهرية (5)

 


الاقصر

منطقة الاقصر الازهرية

مجمع معاهد المحاميد قبلى

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