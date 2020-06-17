اليوم السابع
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صور.. متعافي جديد يتبرع بالبلازما في المركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:33 م
صور.. متعافي جديد يتبرع بالبلازما في المركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر متعافي جديد يتبرع بالبلازما في الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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إستقبل بنك الدم الإقليمى لنقل الدم بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، تبرع جديد ببلازم الدم من أحد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، وذلك حسبما صرح مدير عام مستشفى الأقصر الدولى، بأنه تم خلال الأيام الماضية العمل بجهاز بلازما الدم داخل مقر بنك الدم الاقليمى بالمستشفى، وتم استقبال الحالات للتبرع ببلازما الدم لدعم خطط وزارة الصحة بعلاج مصابى كورونا.

وفى نفس السياق أعلن بنك الدم الإقليمي بمحافظة الأقصر أنه يتم يومياً الاتصال بالمتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بهدف التنسيق معاهم لإمكانية التبرع بالبلازما عن طريق الجهاز الذي وصل مؤخرا لبنك الدم الإقليمي بالأقصر لاستخدامها في علاج المصابين بكورونا.

وأضاف مدير بنك الدم الإقليمى بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه كان هناك تفاعل قوي وردود المتعافين إيجابية شجعت إدارة البنك على إستكمال التواصل مع كل متعافي يصلح للتبرع، حيث ناشد البنك أي مواطن متعافي خارج من مستشفيات العزل ضرورة التواصل مع مسئولى البنك:- (01008567183 – 01004579996).

وكان قد أعلن مدير مستشفى الأقصر الدولي وصول جهاز فصل البلازما من المتعافين من فيروس كورونا لاستخدامها في علاج المصابين بالفيروس، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأوضح مدير المركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر  أنه يجري التنسيق للإعلان عن بداية العمل قريبا بالجهاز لاستقبال المعافين من كورونا والتنسيق عن طريق العلاقات العامة بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر (01004579996 ـــ 01008567183).

وكان قد أعلن مدير فريق العزل بالمدينة الشبابية الدولية بالطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، خروج 2 من الحالات بالنزل عقب تعافيهم وشفائهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما يجرى مواصلة العمل لعلاج باقى المصابين المتواجدين بنزل الشباب، موجهاً الشكر للفريق الطبى والتمريض بنزل الشباب لدورهم المميز فى خدمة المصابين على مدار الساعة.

متعافي جديد يتبرع بالبلازما في المركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر (1)
 
متعافي جديد يتبرع بالبلازما في المركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر (2)
 
متعافي جديد يتبرع بالبلازما في المركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر (3)
 
متعافي جديد يتبرع بالبلازما في المركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر (4)
 
متعافي جديد يتبرع بالبلازما في المركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر (5)
 

الاقصر

بنك الدم بالاقصر

متعافى يتبرع ببلازما الدم

اخبار الاقصر

علاج مصابة كورونا

اخبار المحافظات

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