اليوم السابع
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صور.. متظاهرون هنديون يحرقون صور الرئيس الصينى احتجاجا على اشتباكات الحدود

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:40 ص
صور.. متظاهرون هنديون يحرقون صور الرئيس الصينى احتجاجا على اشتباكات الحدود حرق صور الرئيس الصينى
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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قام متظاهرون فى الهند بحرق صورا للرئيس الصينى وسط نيودلهى، بعد اشتباكات بين الجيش الصينى والهندى على الحدود بين البلدين وسقوط 20 قتيلا من الجيش الهندى، وندد المحتجون بتلك الاشتباكات، وقال الجيش الهندى إن 20 من جنوده قتلوا في اشتباكات مع قوات صينية عند الحدود المتنازع عليها، في تصعيد كبير لمواجهة مستمرة منذ أسابيع في غرب جبال الهيمالايا.

متظاهرون يحرقون صور رئيس الصين
متظاهرون يحرقون صور رئيس الصين

 

وفي بيان قال الجيش إن 17 جنديا هنديا لفظوا أنفاسهم الأخيرة متأثرين بالإصابة بجروح خطيرة، إلى جانب ضابط وجنديين لاقوا حتفهم في وقت سابق، وأضاف البيان أنه تم فك الاشتباك بين قوات البلدين.

حرق العلم الصينى
حرق العلم الصينى
 
مظاهرات
مظاهرات

 


الصين

الهند

اشتباكات

بكين

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