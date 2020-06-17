اليوم السابع
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صور.. رئيس نادى قضاة مصر يكرم رئيس القضاء الأعلى ويهديه درع النادى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:32 م
صور.. رئيس نادى قضاة مصر يكرم رئيس القضاء الأعلى ويهديه درع النادى الجمعية العامة لمحكمة النقض
كتبت هدى أبو بكر

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صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أن المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر  قدم للمستشار الجليل  عبدالله بك عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى  أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان على مابذله من جهد مخلص خلال فترة رئاسته لمجلس القضاء الأعلى الموقر .
 
وجاء في الكلمة التي ألقاها المستشار الجليل رئيس النادي  في الجمعية العامة لمحكمة النقض التي عقدت في بهو دار القضاء العالي  مخاطبا رئيس مجلس القضاء الأعلى "أديتم  الأمانة  على أكمل  وجه  ، لم نجد فيكم أو  منكم إلا  كل الخير لقضاة مصر ، وكل الاستجابة والتعاون بل والمبادرة لما فيه صالح  القضاء والسادة قضاة مصر الأجلاء ، فتحتم أبوابكم  للجميع ، وأحسنتم  استقبال الصغير قبل الكبير ، احتويتم بسعة صدركم كل صاحب حق ، واستجبتم بعدلكم إلى  كل صاحب مظلمة" .  
  
وتابع: ولقد رأينا  كمجلس إدارة نادي قضاة مصر أن ننتهج سنة  حميدة نتمنى أن  تتبع فيما بعد ،  بأن  يعبر قضاة مصر عن تقديرهم لمجلس القضاء الأعلى  الموقر المهتم بشئونهم ممثلاً فى شخص رئيسه فى هذا المحفل الهام ، الجمعية العامة  لمحكمة النقض والتى تشرف برئاستكم  لها فى آخر  أدوار  انعقادها لهذا العام القضائي ، داعين الله عز وجل أن  يمتعكم بكامل الصحة ويحفظكم من كل سوء وأن  يكتب لكم الخير والتوفيق والسداد أينما  كنتم.  
 
وعقب ذلك أهدى المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي والمستشار أبو الحسين قايد وكيل أول النادي والمستشار رضا محمود السيد وكيل النادي درع نادي قضاة مصر لرئيس مجلس القضاء الأعلى تكريما وتقديرا وعرفانا .
 
تجدر الإشارة  إلى أن الجمعية  العامة  لمحكمة النقض عقدت في بهو دار  القضاء العالي يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2020 في وسط تجهيزات غير مسبوقة تم خلالها اتخاذ كافة  التدابير الاحترازية اللازمة  واتباع كافة الإجراءات  الصحية والوقائية للحفاظ على سلامة السادة القضاة أعضاء المحكمة  وذلك بتعقيم مبنى المحكمة بمعرفة  المختصين من الطب الوقائي وتوفير أجهزة  الكاشف  الحراري، وأدوات  التعقيم والتطهير اللازمة  .
 
وانتهت الجمعية إلى  إقرار توزيع العمل على دوائر المحكمة خلال أشهر الصيف لعام 2020 وترقية عدد من السادة قضاة المحكمة لدرجة نائب رئيس محكمة النقض وتم  الاختيارات لعدد من السادة نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول للتعيين قضاة بمحكمة النقض وفقا لما أسفر  عنه رأي الجمعية.
 
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جمعية محكمة النقض 

 

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جانب من جمعية محكمة النقض 

 

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درع نادي قضاة مصر لرئيس مجلس القضاء الأعلى

 


الجمعية العامة لمحكمة النقض

محكمة النقض

جمعية محكمة النقض

دار القضاء

اخبار الحوادث

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