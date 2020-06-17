اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. دورة تدريبية بقرية طفنيس للمتطوعين وطلبة الطب لمتابعة حالات العزل بإسنا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:04 ص
صور.. دورة تدريبية بقرية طفنيس للمتطوعين وطلبة الطب لمتابعة حالات العزل بإسنا دورة تدريبية بقرية طفنيس للمتطوعين وطلبة الطب لمتابعة حالات العزل المنزلى
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات دورة تدريبية وتدريب للمسعفين الذين يتابعون الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل الحجر المنزلي بقرية طفنيس المطاعنة بمركز إسنا، وذلك عقب زيادة حالات العزل المنزلى مؤخراً بالقرية، وقدم فعاليات الدورة التدريبية للمسعفين، الدكتور حسين حباشي دكتور متخصص بمستشفي عزل اسنا، حيث تدرب أكثر من 50 شابا من أهالى القرية من شباب المتطوعين، وطلبة كليات الطب بالجامعات، وذلك لكى يعلمون كل شىء عن متابعة حالات العزل المنزل وإسعافهم وغيرها من تركيب الأجهزة المختلفة للتنفس وغيرها لخدمتهم، بحضور رئيس مجلس قروى الكيمات جابر عنتر، ومشرف لجنة المتطوعين الشيخ محمد عبد العظيم، وبتنظيم من المهندس حجاج رمضان، وزهران جلال.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، تنظيم قيادات الطب الوقائى ومكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية، تدريبا لعدد من الشباب بالمحافظة على طرق التعامل مع مريض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكذلك كيفية الغسل والتكفين والدفن للمتوفيين بكورونا، وذلك للمساهمة فى خدمة المجتمع بأيادى الفرق الشبابية المتطوعة خلال تلك الأزمة، وتم تنظيم التدريب لعدد من الشباب برعاية الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، وذلك لدعم الشباب على طرق التعامل مع مريض الكورونا، وتقديم له كل الرعاية الأولية بدون عدوى، وذلك لكافحة مقدمى الخدمة سواء تركيب الأوكسجين أو النبيوبيليز وطريقه لبس وخلع ملابس الوقاية بطريقه آمنة، وكيفيه حماية الناس من هذا الفيروس والغسل الواقى والدفن للمتوفيين بفيروس كورونا المستجد وتطهير الأدوات المستخدمة فى تلك الأمور.

وأشرف على هذا التدريب وقدمه لشباب الأقصر، الدكتور أحمد إبراهيم استشارى مكافحه العدوى والطب الوقائي بمديريه الشئون الصحية بالأقصر وأخصائى الأطفال، وأشرف القاضى بمكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، كما سيتم تنظيم خلال الايام المقبلة عدد من الورش التدريبية لشباب آخرون من قرى ونجوع المحافظة.

دورة تدريبية بقرية طفنيس للمتطوعين وطلبة الطب لمتابعة حالات العزل المنزلى (1)
دورة تدريبية بقرية طفنيس للمتطوعين وطلبة الطب لمتابعة حالات العزل المنزلى (1)

 

دورة تدريبية بقرية طفنيس للمتطوعين وطلبة الطب لمتابعة حالات العزل المنزلى (2)
دورة تدريبية بقرية طفنيس للمتطوعين وطلبة الطب لمتابعة حالات العزل المنزلى (2)

 

دورة تدريبية بقرية طفنيس للمتطوعين وطلبة الطب لمتابعة حالات العزل المنزلى (3)
دورة تدريبية بقرية طفنيس للمتطوعين وطلبة الطب لمتابعة حالات العزل المنزلى (3)

 

دورة تدريبية بقرية طفنيس للمتطوعين وطلبة الطب لمتابعة حالات العزل المنزلى (4)
دورة تدريبية بقرية طفنيس للمتطوعين وطلبة الطب لمتابعة حالات العزل المنزلى (4)

 


الاقصر

مدينة اسنا

تدريب المتطوعين لمتابعة حالات العزل المنزلى

اخبار الاقصر

تدريب شباب قرية طفنيس

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2465 سيارة مخالفة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2465 سيارة مخالفة

فيديو .. حكاية ضريح الشيخ محمد متولى الشعراوى فى الذكرى 22 لوفاته

فيديو .. حكاية ضريح الشيخ محمد متولى الشعراوى فى الذكرى 22 لوفاته

الأرصاد: الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم .. وانخفاض 7 درجات غدا

الأرصاد: الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم .. وانخفاض 7 درجات غدا

أخيرا.. الدورى الإنجليزى يعود الليلة.. عشاق البريميرليج يتنفسون الصعداء بعودة البطولة بمباراتين اليوم.. البداية بين أستون فيلا وشيفيلد بحضور تريزيجيه والمحمدى..وسهرة نارية بين مانشستر سيتى وأرسنال بملعب الاتحاد

أخيرا.. الدورى الإنجليزى يعود الليلة.. عشاق البريميرليج يتنفسون الصعداء بعودة البطولة بمباراتين اليوم.. البداية بين أستون فيلا وشيفيلد بحضور تريزيجيه والمحمدى..وسهرة نارية بين مانشستر سيتى وأرسنال بملعب الاتحاد

الزمالك يوافق على استقالة سامى الشيشيني من جهاز كارتيرون بسبب "كورونا"

الزمالك يوافق على استقالة سامى الشيشيني من جهاز كارتيرون بسبب "كورونا"

التعليم: لم نتلق أى طلبات تأجيل لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب حتى الآن

التعليم: لم نتلق أى طلبات تأجيل لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب حتى الآن

تأكيدا لـ"اليوم السابع"..استمرار وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية 3 أشهر

تأكيدا لـ"اليوم السابع"..استمرار وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية 3 أشهر

التعليم: تشكيل الغرفة المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية بمشاركة عدة وزارات

التعليم: تشكيل الغرفة المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية بمشاركة عدة وزارات

استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

جاونتى وكمامة و كواشف حرارة..التعليم تعلن إجراءات تأمين طلاب الدبلومات

جاونتى وكمامة و كواشف حرارة..التعليم تعلن إجراءات تأمين طلاب الدبلومات

السكة الحديد:وصول الدفعة الـ4 للجرارات الأمريكية ميناء الإسكندرية خلال أيام

السكة الحديد:وصول الدفعة الـ4 للجرارات الأمريكية ميناء الإسكندرية خلال أيام

بورسعيد تستعد لامتحانات الثانوية بالكمامات وكواشف قياس الحرارة خارج اللجان

بورسعيد تستعد لامتحانات الثانوية بالكمامات وكواشف قياس الحرارة خارج اللجان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة