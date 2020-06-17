صور.. دورة تدريبية بقرية طفنيس للمتطوعين وطلبة الطب لمتابعة حالات العزل بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات دورة تدريبية وتدريب للمسعفين الذين يتابعون الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل الحجر المنزلي بقرية طفنيس المطاعنة بمركز إسنا، وذلك عقب زيادة حالات العزل المنزلى مؤخراً بالقرية، وقدم فعاليات الدورة التدريبية للمسعفين، الدكتور حسين حباشي دكتور متخصص بمستشفي عزل اسنا، حيث تدرب أكثر من 50 شابا من أهالى القرية من شباب المتطوعين، وطلبة كليات الطب بالجامعات، وذلك لكى يعلمون كل شىء عن متابعة حالات العزل المنزل وإسعافهم وغيرها من تركيب الأجهزة المختلفة للتنفس وغيرها لخدمتهم، بحضور رئيس مجلس قروى الكيمات جابر عنتر، ومشرف لجنة المتطوعين الشيخ محمد عبد العظيم، وبتنظيم من المهندس حجاج رمضان، وزهران جلال.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، تنظيم قيادات الطب الوقائى ومكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية، تدريبا لعدد من الشباب بالمحافظة على طرق التعامل مع مريض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكذلك كيفية الغسل والتكفين والدفن للمتوفيين بكورونا، وذلك للمساهمة فى خدمة المجتمع بأيادى الفرق الشبابية المتطوعة خلال تلك الأزمة، وتم تنظيم التدريب لعدد من الشباب برعاية الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، وذلك لدعم الشباب على طرق التعامل مع مريض الكورونا، وتقديم له كل الرعاية الأولية بدون عدوى، وذلك لكافحة مقدمى الخدمة سواء تركيب الأوكسجين أو النبيوبيليز وطريقه لبس وخلع ملابس الوقاية بطريقه آمنة، وكيفيه حماية الناس من هذا الفيروس والغسل الواقى والدفن للمتوفيين بفيروس كورونا المستجد وتطهير الأدوات المستخدمة فى تلك الأمور.

وأشرف على هذا التدريب وقدمه لشباب الأقصر، الدكتور أحمد إبراهيم استشارى مكافحه العدوى والطب الوقائي بمديريه الشئون الصحية بالأقصر وأخصائى الأطفال، وأشرف القاضى بمكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، كما سيتم تنظيم خلال الايام المقبلة عدد من الورش التدريبية لشباب آخرون من قرى ونجوع المحافظة.



دورة تدريبية بقرية طفنيس للمتطوعين وطلبة الطب لمتابعة حالات العزل المنزلى (1)



دورة تدريبية بقرية طفنيس للمتطوعين وطلبة الطب لمتابعة حالات العزل المنزلى (2)



دورة تدريبية بقرية طفنيس للمتطوعين وطلبة الطب لمتابعة حالات العزل المنزلى (3)