اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. خروج سيدتين من إسنا وأصفون عقب شفاؤهما من كورونا بمستشفى الأقصر العام

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:37 م
صور.. خروج سيدتين من إسنا وأصفون عقب شفاؤهما من كورونا بمستشفى الأقصر العام خروج سيدتين من إسنا وأصفون عقب شفاؤهما من كورونا بمستشفى الأقصر العام
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب مدير عام مستشفى الأقصر العام، مساء اليوم الأربعاء، أنه تقرر خروج حالتين من مدينتى إسنا وأصفون بعد شفاؤهما من فيروس كورونا المستجد، حيث تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، موجهاً التحية لكافة أعضاء فريق العزل الصحى بالمستشفى لدورهم فى خدمة مصابى كورونا على مدار الساعة.

وفى نفس السياق، تقدمت السيدتين المتعافيتين بالشكر والعرفان لجنود الجيش الأبيض فى مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى، على دورهم فى تقديم أفضل خدمة طبية ونفسية، وشكروهم علي الجهد المبذول تجاه المرضي والخدمة المقدمة للجميع دون استثناء، والدعم النفسي من قسم الصحة النفسية بقيادة استشارين من الطب النفسي لتجاوز الأزمة الصحية، حيث ملأت الفرحة أرجاء المستشفى واحتفل الجميع بحالات الخروج.

وكان قد احتفل الفريق الطبى بمستشفى الأقصر العام وسط أجواء مبهجة، صباح اليوم الأربعاء، بعودة الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى للعمل بمستشفى العزل الصحى، وذلك عقب شفاؤه وتعافيه تماماً من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذى أصيب به خلال متابعة ودعم الحالات المصابة بالعزل، وتقدم الفريق الطبى بمستشفى الأقصر العام بوسط مدينة الأقصر، بالتهنئة والشكر لله عقب تعافى وشفاء الدكتور خلف الله أحمد عمر مدير مستشفى الأقصر العام، بعد ظهور نتيجة مسحته الأخيرة عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالنتيجة السلبية، وجميعهم ينتظرون عودته إلى عمله سليماً معافى، وفى نفس السياق قام الدكتور محمد مجاهد نائب مدير عام المستشفى، بتنظيم جولة برفقة قيادات الفريق الطبى بالمستشفى، لتفقد ومتابعة أحوال المرضي المصابين بفيروس كورونا، وتابعوا العمل على مدار الساعة داخل الأقسام المختلفة، لبحث حل المشكلات التى تواجه فريق التمريض وكافة المصابين لدعم صحتهم النفسية خلال مسيرة العلاج بالمستشفى.

خروج سيدتين من إسنا وأصفون عقب شفاؤهما من كورونا (1)
خروج سيدتين من إسنا وأصفون عقب شفاؤهما من كورونا (1)

 

خروج سيدتين من إسنا وأصفون عقب شفاؤهما من كورونا (2)
خروج سيدتين من إسنا وأصفون عقب شفاؤهما من كورونا (2)

 

خروج سيدتين من إسنا وأصفون عقب شفاؤهما من كورونا (3)
خروج سيدتين من إسنا وأصفون عقب شفاؤهما من كورونا (3)

 

خروج سيدتين من إسنا وأصفون عقب شفاؤهما من كورونا (4)
خروج سيدتين من إسنا وأصفون عقب شفاؤهما من كورونا (4)

 


الاقصر

شفاء سيدتين من كورونا

مستشفى الاقصر العام للعزل

اخبار الاقصر

علاج مصابى كورونا

اخبار المحافظات

شفاء مصابى كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة الهجرة: 57 ألف مصرى عادوا إلى أرض الوطن منذ بداية جائحة كورونا

وزيرة الهجرة: 57 ألف مصرى عادوا إلى أرض الوطن منذ بداية جائحة كورونا

الصحة: تسجيل 1363 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 84 وفاة

الصحة: تسجيل 1363 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 84 وفاة

الجمعة.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 14 ساعة بسبب تحويل المرافق

الجمعة.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 14 ساعة بسبب تحويل المرافق

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

السودان: إحالة الملفات الخلافية فى مفاوضات سد النهضة لرؤساء الوزراء فى الدول الثلاثة

السودان: إحالة الملفات الخلافية فى مفاوضات سد النهضة لرؤساء الوزراء فى الدول الثلاثة

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة