صور.. خروج سيدتين من إسنا وأصفون عقب شفاؤهما من كورونا بمستشفى الأقصر العام

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب مدير عام مستشفى الأقصر العام، مساء اليوم الأربعاء، أنه تقرر خروج حالتين من مدينتى إسنا وأصفون بعد شفاؤهما من فيروس كورونا المستجد، حيث تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، موجهاً التحية لكافة أعضاء فريق العزل الصحى بالمستشفى لدورهم فى خدمة مصابى كورونا على مدار الساعة.

وفى نفس السياق، تقدمت السيدتين المتعافيتين بالشكر والعرفان لجنود الجيش الأبيض فى مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى، على دورهم فى تقديم أفضل خدمة طبية ونفسية، وشكروهم علي الجهد المبذول تجاه المرضي والخدمة المقدمة للجميع دون استثناء، والدعم النفسي من قسم الصحة النفسية بقيادة استشارين من الطب النفسي لتجاوز الأزمة الصحية، حيث ملأت الفرحة أرجاء المستشفى واحتفل الجميع بحالات الخروج.

وكان قد احتفل الفريق الطبى بمستشفى الأقصر العام وسط أجواء مبهجة، صباح اليوم الأربعاء، بعودة الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى للعمل بمستشفى العزل الصحى، وذلك عقب شفاؤه وتعافيه تماماً من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذى أصيب به خلال متابعة ودعم الحالات المصابة بالعزل، وتقدم الفريق الطبى بمستشفى الأقصر العام بوسط مدينة الأقصر، بالتهنئة والشكر لله عقب تعافى وشفاء الدكتور خلف الله أحمد عمر مدير مستشفى الأقصر العام، بعد ظهور نتيجة مسحته الأخيرة عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالنتيجة السلبية، وجميعهم ينتظرون عودته إلى عمله سليماً معافى، وفى نفس السياق قام الدكتور محمد مجاهد نائب مدير عام المستشفى، بتنظيم جولة برفقة قيادات الفريق الطبى بالمستشفى، لتفقد ومتابعة أحوال المرضي المصابين بفيروس كورونا، وتابعوا العمل على مدار الساعة داخل الأقسام المختلفة، لبحث حل المشكلات التى تواجه فريق التمريض وكافة المصابين لدعم صحتهم النفسية خلال مسيرة العلاج بالمستشفى.



خروج سيدتين من إسنا وأصفون عقب شفاؤهما من كورونا (1)



خروج سيدتين من إسنا وأصفون عقب شفاؤهما من كورونا (2)



خروج سيدتين من إسنا وأصفون عقب شفاؤهما من كورونا (3)