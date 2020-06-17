صور.. حى عين شمس يشكل لجنة لمتابعة تحسين الخدمات واستعدادات امتحانات الثانوية

كتب سيد الخلفاوى

شكل اللواء ماهر هاشم، رئيس حى عين شمس شرق القاهرة، لجنة لمتابعة فرق العمل تحت الإشراف المباشر لرئيس حى عين شمس، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة حل المشاكل التى عانى منها المواطنين، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من القيادات الجديدة بالحى سيشكلون فارق فى تحسين الخدمات.

وفى السياق أكد رئيس حى عين شمس أن الحى يعمل على تطبيق فعال للإجراءات الاحترازية واستعداد للثانوية العامة، حيث تم تطهير مدرسة 6 اكتوبر الاعداديه بنات، ومدرسة عين شمس الثانوية بنين، ومدرسة محمد عبده الاعدادية، ومدرسة الزهراء بنات، ومدرسة احمد عصمت التجريبية، ومدرسة النعام الاعدادية، ومدرسة أمير الشعراء، وسيتم استكمال العشرون مدرسة بنهاية الأسبوع.

وواصلت أحياء محافظة القاهرة متابعة جاهزية المدارس وذلك في اطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للنواب ورؤساء الأحياء بتفقد المدارس المقرر عقد اختبارات الثانوية العامة بها ومراجعة مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب في ظل جائحة كورونا ومراجعة إجراءات التأمين والتطهير والتعقيم وتحقيق التباعد بين الطلاب وكذلك توافر أجهزة الكشف الحراري وبوابات التعقيم الذاتي حرصا على صحتهم.

وفى السياق تفقد الدكتور حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ورئيس حى الزيتون مدارس "كلية السلام الرسمية والعقيد وليد محمود محمد الصادق" وتم المرور على الفصول ودورات المياه للتأكد من تحقيق التباعد بين الطلاب وكذلك توافر ادوات التعقيم.

كما تم المرور على مدارس الظاهر العسكرية وبلال الثانوية ونجيب محفوظ بحي الشرابية لمتابعة اعمال تطهير وتعقيم المدارس وكذلك خلو المناطق المحيطة بالمدارس من كافة صور الاشغالات .

وفى حي البساتين تفقد رئيس الحي 12 مدرسة المقرر عقد الاختبارات بها وتم متابعة الالتزام بتوفير ادوات التعقيم وأجهزة الكشف الحراري، وفى حي الأميرية تم المرور على عدة مدارس وتفقد الفصول ومتابعة جاهزيتها لاستقبال الطلاب وكذلك خلو محيط المدارس من الاشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق.

كما شهد حي شرق مدينة نصر جولة لرئيس الحي شملت مدارس صدقي سليمان ، الشهيد محمد اشرف، الشيخة فاطمة بنت مبارك، ابن النفيس، نبوية موسى، الشهيد محمد محمود ابو سريع، أمير الشعراء، السيدة نفيسة، جمال عبد الناصر، الشهيد عصام الجنيني، عباس العقاد الرسمية

وفى حي الخليفة استهل رئيس الحي عمله اليوم بالمرور على مدارس المحمدية الاعدادية بنات، الحلمية الرسمية للغات، علي مبارك الثانوية بنين لمتابعة تعقيم الفصول طبقا لتعليمات السيد المحافظ.

وتفقد اللواء ماهر هاشم رئيس حي عين شمس أعمال تركيب بوابات التعقيم بالمدارس المزمع عقد الامتحانات بها، كما تابع رئيس حي باب الشعرية أعمال الانارة والنظافة وتقليم الأشجار بمدارس النصر للغات، خليل اغا، باب الشعرية الثانوية.



استعدادات امتحانات الثانوية (1)



استعدادات امتحانات الثانوية (2)



استعدادات امتحانات الثانوية (3)



استعدادات امتحانات الثانوية (4)



استعدادات امتحانات الثانوية (5)



استعدادات امتحانات الثانوية (6)



استعدادات امتحانات الثانوية (7)



استعدادات امتحانات الثانوية (8)



استعدادات امتحانات الثانوية (9)



استعدادات امتحانات الثانوية (10)







