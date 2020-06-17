صور .. حملات إزالة للتعديات على أراضى الدولة ومخالفات البناء فى قرى كفر الشيخ

وبناءًا علي توجيهات محافظ كفرالشيخ، قام اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، بمتابعة إزالة التعديات علي الأراضي ومخالفات البناء، ووقف استنزاف الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة حالتي تعدى بعزبة القبائل، التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة أبوعلى، عبارة عن بناء سور بالبلوك الأبيض بدون ترخيص، " الاولى 30 م والثانية 40 م " باجمالي مساحة 70 م تقريبًا، وتمت الازالة حتي مستوي سطح الارض، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قام جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، بالإشراف علي أعمال إزالة التعديات ومخالفات البناء، حيث تم ازالة حالة تعدي على الأرض الزراعية، عبارة عن مبني بالطوب والخرسانة المسلحة، بمساحة 50 م بتجمع دخميس الجديدة بغرب تيرة، وتم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه وحتي مستوي سطح الأرض، وتسليم الأرض لجهة الولاية خالية من أي تعدي، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

فضلًا عن قيام راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، بالقيام بحملة لرفع التعديات الكائنة بمحيط مستشفى التأمين الصحى بفوه، بالتنسيق مع مركز الشرطة، ورجال قسم الإشغالات بالوحدة المحلية.

وجَّه محافظ كفرالشيخ، بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة علي المخالفين.