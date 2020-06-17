صور.. إزالة 26 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج

وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة أزالت حالتين تعدي بالبناء المخالف للقانون إزالة فورية بزمام قروي شندويل، منها حالة بقرية الشورانية إزالة فورية لشدة خشبية دور اول علوي جاهز لصب الخرسانة ، والحالة الثانية إزالة فورية لسور مخالف بقرية اقصاص علي مساحة 12 متر طولي وإرتفاع متر، كما تمت إزالة فورية لحالة تعدي بالبناء المخالف بقرية أولاد اسماعيل على مساحة 60 متر شدة خشبية لدور ثان علوي داخل الحيز العمراني بدون ترخيص .

وقال أن مركز ومدينة دار السلام أزال حالة تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق مجلس قروي أولاد سالم بحري على مساحة 175 متر، كما تمت إزالة حالة تعدي أخرى بأولاد سالم بحري على مساحة 175 متر، بالإضافة إلى إزالة حالتين تعدي على أملاك الري بنجع هاشم عسيري بأولاد يحيي بحري بمساحة 8 قراريط .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بإزالة فورية لحالة تعدي بقرية زرابي بر خيل بمساحة 40 متر عبارة عن أعمدة ومباني بالدور الثالث .

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا إزالة لعدد 5 حالات تعديات على الاراضى الزراعية بالكوم الأصفر بمجلس قروى نزلة القاضى على مساحة 7 قراريط، وتنفيذ حالة إزالة لتعدي على أرض زراعية بمجلس قروي الصفيحة غرب طهطا على مساحة قيراط .

وفي مركز ومدينة سوهاج تم تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة تعديات على أرض أملاك دولة بمساحة 2800 متر بالشباتية بقرية عرابة ابو دهب، كما تم تنفيذ عدد 2 قرار إزالة على مساحة 5 قراريط ارض زراعية بقرية باجا، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.



إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (1)



إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (3)



إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (4)



إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (5)



إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (6)



إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (7)