صور.. إزالة 26 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 26 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة الثلاثة أيام الماضية، موجها بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.
وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة أزالت حالتين تعدي بالبناء المخالف للقانون إزالة فورية بزمام قروي شندويل، منها حالة بقرية الشورانية إزالة فورية لشدة خشبية دور اول علوي جاهز لصب الخرسانة ، والحالة الثانية إزالة فورية لسور مخالف بقرية اقصاص علي مساحة 12 متر طولي وإرتفاع متر، كما تمت إزالة فورية لحالة تعدي بالبناء المخالف بقرية أولاد اسماعيل على مساحة 60 متر شدة خشبية لدور ثان علوي داخل الحيز العمراني بدون ترخيص .
وقال أن مركز ومدينة دار السلام أزال حالة تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق مجلس قروي أولاد سالم بحري على مساحة 175 متر، كما تمت إزالة حالة تعدي أخرى بأولاد سالم بحري على مساحة 175 متر، بالإضافة إلى إزالة حالتين تعدي على أملاك الري بنجع هاشم عسيري بأولاد يحيي بحري بمساحة 8 قراريط .
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بإزالة فورية لحالة تعدي بقرية زرابي بر خيل بمساحة 40 متر عبارة عن أعمدة ومباني بالدور الثالث .
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا إزالة لعدد 5 حالات تعديات على الاراضى الزراعية بالكوم الأصفر بمجلس قروى نزلة القاضى على مساحة 7 قراريط، وتنفيذ حالة إزالة لتعدي على أرض زراعية بمجلس قروي الصفيحة غرب طهطا على مساحة قيراط .
وفي مركز ومدينة سوهاج تم تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة تعديات على أرض أملاك دولة بمساحة 2800 متر بالشباتية بقرية عرابة ابو دهب، كما تم تنفيذ عدد 2 قرار إزالة على مساحة 5 قراريط ارض زراعية بقرية باجا، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (1)
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (3)
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (4)
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (5)
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (6)
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (7)
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (8)
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