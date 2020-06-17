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صور .. الفريق الطبى بالأقصر العام يحتفل بشفاء مدير المستشفى من كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:07 ص
صور .. الفريق الطبى بالأقصر العام يحتفل بشفاء مدير المستشفى من كورونا الفريق الطبى بالأقصر العام يهنئون مدير المستشفى لشفاؤه من كورونا
الأقصر – أحمد مرعى

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تقدم الفريق الطبى بمستشفى الأقصر العام بوسط مدينة الأقصر، بالتهنئة والشكر لله عقب تعافى وشفاء الدكتور خلف الله أحمد عمر مدير مستشفى الأقصر العام، بعد ظهور نتيجة مسحته الأخيرة عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالنتيجة السلبية، وجميعهم ينتظرون عودته إلى عمله سليماً معافى.

وفى نفس السياق قام الدكتور محمد مجاهد نائب مدير عام المستشفى، بتنظيم جولة برفقة قيادات الفريق الطبى بالمستشفى، لتفقد ومتابعة أحوال المرضي المصابين بفيروس كورونا، وتابعوا العمل على مدار الساعة داخل الأقسام المختلفة، لبحث حل المشكلات التى تواجه فريق التمريض وكافة المصابين لدعم صحتهم النفسية خلال مسيرة العلاج بالمستشفى.

وكان قد حصل "اليوم السابع" على صورة للدكتور خلف عمر مدير عام مستشفى الأقصر العام، من داخل نزل الشباب بمدينة الطود، خلال توجهه لإجراء آخر مسحة مساء أمس الإثنين، لتخرج بالنتيجة السلبية، ويعلن بعدها شفاؤه من فيروس كورونا، ليعود لصفوف الجيش الأبيض لخدمة الأهالى والمصابين بالمستشفى التى تحولت للعزل مؤخراً بصورة طبيعية تماماً.

وأعلن الدكتور خلف عمر مدير عام مستشفى الأقصر العام بمحافظة الأقصر، أنه تماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد مرور حوالى أسبوعين على إصابته خلال دعم وفحص الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا داخل المستشفى قبل تحويلها للعزل الصحى، وقال الدكتور خلف عمر، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك":الحمد لله رب العالمين الذي انعم عليا بالشفاء ونتيجة المسحة اليوم سلبي.. كل الشكر بعد الله تعالي لوالدي ووالدتي واخواني وزملائي واصدقائي واهل بلدي وقادتي في الوزارة والمديرية ودعمهم لي في هذه الظروف.. وشكر خاص لزوجتي أم أولادي التي كانت لي نعم المعين وتحملت معي مالا يتحمله بشر.. الحمد لله رب العالمين".

الفريق الطبى بالأقصر العام يهنئون مدير المستشفى لشفاؤه من كورونا (1)
الفريق الطبى بالأقصر العام يهنئون مدير المستشفى لشفاؤه من كورونا (1)

 

الفريق الطبى بالأقصر العام يهنئون مدير المستشفى لشفاؤه من كورونا (2)
الفريق الطبى بالأقصر العام يهنئون مدير المستشفى لشفاؤه من كورونا (2)

 

الفريق الطبى بالأقصر العام يهنئون مدير المستشفى لشفاؤه من كورونا (3)
الفريق الطبى بالأقصر العام يهنئون مدير المستشفى لشفاؤه من كورونا (3)

 


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