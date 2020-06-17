صور.. استكمال أعمال حملة نظافة الشواطئ بنويبع لليوم الثالث على التوالي

جنوب سيناء- فايزة مرسال

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نوبيع فى بيان استكمال أعمال حملة نظافة الشواطئ بمنطقة التربين اليوم الثالث على التوالي.

وقام اللواء محمد منصور شعير رئيس مدينة نويبع اليوم بإستكمال أعمال حملة النظافة بمنطقة شاطئ الترابين بمدينة نويبع تنفيذا لتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بضرورة تفعيل حملات النظافة للشواطئ وجميع المدن على مستوى محافظة جنوب سيناء رافقه نائب رئيس المدينة، ومديرى الإدارات المعنية.

واكد رئيس مدينة نويبع قام الجهاز التنفيذى للمدينة بالجهود الذاتية بمشاركة ومساهمة بعض المواطنيين منهم الشيخ طلال جمعه أحد عواقل المدينة "معدات ثقيلة"، بالإضافة لجهود ومساهمات جمعية حماية نويبع، وتستمر الحملة لمدة خمسة أيام لإزالة كافة المخلفات والنظافة الكاملة للشاطئ بالكامل مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العمال.

كما قام شعير بتفقد المشروعات المقترحة للخطة الإستثمارية للعام المالى 2020 / 2021 تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة دراسة مقترحات خطة العام المالى 2020 / 2021 ومناقشتها على أرض الواقع تفقدية على اعمال الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالى 2020/2021 ومناقشتها على أرض الواقع منها أعمال تطوير الشاطئ العام بالمدينة، ومقترح رفع كفاءة ميدان زهرة اللوتس بالمدينة، ومقترح أعمال تجميل امام المركز الحضرى بالمزينة، ومقترح رفع كفاء الأرصفة والبلدورات امام مركز شباب المزينة.