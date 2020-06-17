اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:03 م
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صور.. إزالة 7 محلات للنفعة العامة بالعجمى غرب الإسكندرية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:55 م
صور.. إزالة 7 محلات للنفعة العامة بالعجمى غرب الإسكندرية الدخيلة القبلية
الإسكندرية جاكلين منير

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شن حى العجمى غرب الإسكندرية ، حملة مكبرة فى إطار مشروع منطقة الدخيلة القبلية ، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بتنفيذ خطة التطوير بها ضمن تطوير المناطق العشوائية بالإسكندرية

وأشار حى العجمى فى بيان صادر اليوم، أنه تم شن حملة إزالة مكبرة بناء على تعليمات السيد موسى رئيس الحي و سكرتير عام الحي حيث تم تنفيذ قرارات الإزالة لعدد 7 محلات فى المنفعه العامه و تعوق عمليه التطوير بمنطقه الدخيله القبليه.

 وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد تفقد مشروع تطوير منطقة الدخيلة الجبل غرب الإسكندرية، يرافقه أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء محمد عبد الوهاب سكرتير مساعد محافظة الإسكندرية والسيد موسى رئيس حى العجمى والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق ومسئولى شركات الصرف الصحى والمياه.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها إلى أن محافظ الإسكندرية قد تفقد أعمال التطوير وتنفيذ مشروع رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بالمنطقة مشددًا على سرعة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية للبدء فى أعمال الرصف للشوارع الداخلية بمنطقة الدخيلة الجبل.

وأطلق اللواء محمد الشريف، إشارة البدء فى تطوير منطقة الدخيلة بنطاق حي العجمى، بتكلفة تقدر بـ86 مليون جنيه ومدة تنفيذ 12 شهرًا، وذلك بتمويل من صندوق العشوائيات التابع  لرئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح محافظ الإسكندرية فى بيان له، أنه تم البدء أعمال تطوير المنطقة التي يقطن بها حوالى 41 ألف أسرة، وتقع على مساحة 323 فدان، وطالب محافظ الإسكندرية أهالي منطقة الدخيلة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية خلال أعمال التطوير، مشيرًا إلي أن الأعمال تضم تطوير شبكة الإنارة بتكلفة 8.3 مليون جنيه من خلال تركيب 1170 ذراعا و150 عمود إنارة، ثم تطوير الطرق بتكلفة 77 مليون جنيه من خلال رفع كفاءة ورصف 256 شارع بالمنطقة، وتدعيم شبكة الشنايش بالمنطقة بتركيب 800 شنيشة أمطار جديدة.

 

 

 

الدخيلة القبلية (1)
الدخيلة القبلية (1)

 

الدخيلة القبلية (2)
الدخيلة القبلية (2)

 

الدخيلة القبلية (3)
الدخيلة القبلية (3)

 


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