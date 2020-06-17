اليوم السابع
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صرف تعويضات لدفعة جديدة من المواطنين برفح سيناء

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:58 ص
صرف تعويضات لدفعة جديدة من المواطنين برفح سيناء محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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واصل اليوم الأربعاء مجلس مدينة رفح بشمال سيناء، الإعلان عن اسماء جديدة لمستحقين صرف تعويضات مالية لهم، إذ أعلن مجلس مدينة رفح فى بيان له اسماء 30 مواطنا موضحا أن أصحاب هذه الأسماء من المستحقين عن تعويضات منازلهم بالمنطقة العازلة  وتم دفع المبالغ الخاصة بهم اليوم الأربعاء الموافق17/6/2020 على حسابهم بالبنك وتاريخ الاستحقاق للصرف يوم الخميس الموافق 18/6/2020).

وسبق وأعلن  الاثنين الماضى مجلس مدينة رفح بشمال سيناء  اسماء 30  شخصا تقرر صرف تعويضات لهم.

وواضح البيان أن أصحاب هذه  الأسماء من المستحقين عن تعويضات  منازلهم بالمنطقة العازلة وتم الدفع  المبالغ الخاصة بهم الاثنين الموافق15/6/2020 على حسابهم بالبنك وتاريخ الاستحقاق للصرف يوم الثلاثاء الموافق  16/6/2020.

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