اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة بريطانية: حكومة جونسون تحتل ثانى أسوأ تعامل مع كورونا بين الدول المتقدمة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:47 م
صحيفة بريطانية: حكومة جونسون تحتل ثانى أسوأ تعامل مع كورونا بين الدول المتقدمة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتلت المملكة المتحدة المرتبة الثانية من حيث الأسوأ بين دول العالم المتقدمة من حيث رد الفعل السريع على جائحة كورونا، وذلك وفقا لتصنيف منظمة التعاون والتنمية.
وأشارت المنظمة - في دراسة نشرت اليوم وقامت بها وحدة الخبراء الاقتصاديين التابعة لمنظمة التعاون والتنمية موزعة وفقا لنوعية وفائدة رد فعل كل دولة على فيروس كورونا - إلى أن تصنيف رد فعل الحكومة البريطانية على الجائحة جاء بتقدير "سيء"، وتم وضعها مع كل من إسبانيا وإيطاليا من حيث سوء الإستعداد، فيما احتلت بلجيكا الترتيب الأسوأ.
وبحسب صحيفة "إيفننج ستاندارد" البريطانية فقد تم توجيه إنتقاد للمملكة المتحدة على "رد الفعل غير الكافي من حيث السرعة والتعاون" على تفشي المرض وعدم القيام بإجراء إختبارات الجائحة وقرارها عدم الإحتفاظ ببيانات المسافرين الواصلين إلى البلاد بداية مارس.
وجاء في التصنيف كل من أستراليا والنمسا والدنمارك وألمانيا وأيسلندا ونيوزلندا والنرويج بين الأعلى من حيث التقييم، كما تم تصنيف الولايات المتحدة بتقدير "جيد" .
ومر على نيوزلندا، والتي حصلت على تقدير "جيد جدا" في ردة فعلها على إنتشار الفيروس، 3 أسابيع لم تظهر فيهم أي حالة جديدة وتم إعتبارها حتى أمس الثلاثاء خالية من الفيروس، لكن اليوم الأربعاء وصلت سيدتان من بريطانيا وتم التأكد من أنهما مصابتين بالكورونا أو كوفيد-19.
وقامت الدراسة بقياس العديد من العوامل منها أعداد إختبارات فيروس كورونا، وقدرة كل خدمة صحية في كل دولة على الإستمرار في تقديم الخدمات الصحية خلاف كورونا بالإضافة إلى أعداد الوفيات نتيجة المرض، وأعداد كبار السن ونسبة من يعانون من التخمة وأعداد المسافرين بين الدول.
وقال التقرير إن التصنيف "مفهوم جزئيا" بالنسبة لإيطاليا وإسبانيا على أنهم كانوا بين أول الدول الأوروبية التي ظهر فيها فيروس كورونا وكان لديهم وقت قليل للإستعداد، بينما بريطانيا فإنه "من الصعب تفسير التقييم السيء".
ووصلت الوفيات في بريطانيا، وفق مكتب الإحصاء الوطني، إلى أكثر من 53 ألف شخص نتيجة الإصابة بفيروس كوفيد-19 .


بريطانيا

بوريس جونسون

حكومة جونسون

كورونا

كورونا فى بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: توفير 100 سرير رعاية مركزة و20 جهاز تنفس صناعى بمستشفيات محافظة الجيزة

الصحة: توفير 100 سرير رعاية مركزة و20 جهاز تنفس صناعى بمستشفيات محافظة الجيزة

وزيرة الهجرة: 57 ألف مصرى عادوا إلى أرض الوطن منذ بداية جائحة كورونا

وزيرة الهجرة: 57 ألف مصرى عادوا إلى أرض الوطن منذ بداية جائحة كورونا

الصحة: تسجيل 1363 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 84 وفاة

الصحة: تسجيل 1363 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 84 وفاة

الجمعة.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 14 ساعة بسبب تحويل المرافق

الجمعة.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 14 ساعة بسبب تحويل المرافق

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

السودان: إحالة الملفات الخلافية فى مفاوضات سد النهضة لرؤساء الوزراء فى الدول الثلاثة

السودان: إحالة الملفات الخلافية فى مفاوضات سد النهضة لرؤساء الوزراء فى الدول الثلاثة

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة