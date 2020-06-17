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صحة شمال سيناء تطلق ندوات توعوية فى مدينة الشيخ زويد حول العزل المنزلى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:01 ص
صحة شمال سيناء تطلق ندوات توعوية فى مدينة الشيخ زويد حول العزل المنزلى ندوة توعية حول العزل المنزلى بشمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء فى بيان لها، إطلاقها سلسلة ندوات توعية حول العزل المنزلى ومتطلباته، وأن الندوات بدأت  بقيام أمل مصطفى مسئولة الإعلام بالإدارة وحنان الجوهري مشرفة الرائدات الريفيات وتهاني عايش مسئولة مكافحة العدوى بالإدارة، بعقد اجتماع مع تمريض مكافحة العدوى بالوحدات الصحية لشرح قواعد العزل المنزلى وشروط غرفة العزل، وعن أهمية استخدام أساليب مكافحة العدوى والتباعد الاجتماعى لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد تحت إشراف الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد.

وتطلق سلسلة حملات التوعية المقرر تواصلها  تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوكة مدير الشئون الصحية شمال سيناء، والدكتورة إيناس كمال مدير تنظيم الأسرة بالمديرية، والدكتور حاسم حمدي مدير التثقيف الصحي بالمديرية.

وفى سياق التوعية العامة بفيروس كورونا قامت أمل مصطفى مسئولة الإعلام بالإدارة والسيدة حنان الجوهري مشرفة الرائدات الريفيات بعقد ندوة للتوعية عن فيروس الكورونا المستجد وأهمية التباعد الإجتماعي وعن أهمية تأجيل الإنجاب في هذه المرحلة الصعبة لخطورة الفيروس على الأم والجنين بمقر الإدارة التعليمية بالشيخ زويد.

وشهدت شمال سيناء  مشاركة عدد من الشباب بـ13 مركز شباب تابعة لإدارة رمانة الرياضية بحملات تعقيم وتطهير لمنشآت رياضية وأهلية ومساجد بعموم أنحاء مناطق رمانة غرب محافظة شمال سيناء.

وأفاد بيان الإدارة الرياضية برمانة، أنه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء  وكليب راشد وكيل مديرية الشباب والرياضة ، وإشراف محمد عبدالقادر مدير إدارة الشباب والرياضة برمانة  قام مركز شباب منشية صقر بتعقيم وتطهير بعض المؤسسات الحكومية بالقرية،  ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية  ضد فيروس كورونا المستجد .

 

 

 


شمال سيناء

الشيخ زويد

كورورنا

العزل المنزلى

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