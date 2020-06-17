صحة الشرقية: دعم مستشفيات أبو حماد والحسينية وبلبيس والصالحية بأجهزة طبية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، للدعم المتواصل لمنظومة الصحة بالمحافظة، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، ودعم ومؤازرة الجيش الأبيض بالمستشفيات، مشيداً بالدور الهام الذي يقوموا به، خلال هذه الأزمة، حيث تم دعم مستشفي أبو حماد المركزي بـ 8 أجهزة مونيتور حديثة للعناية، و 10 آسرة عناية مركزة، و 25 سرير للمرضى بالعزل، وأجهزة سباب، وكمية من المستلزمات الطبية والوقائية، ودعم مستشفى الحسينية المركزي بـ 7 أجهزة مونيتور، و 14 سيرنج بامب، وتم دعم مستشفى بلبيس المركزي بعدد 2 أسطوانة أكسجين 3 متر، و2 جهاز منظم للأكسجين، كما تم دعم مستشفى الصالحية الجديدة بجهاز باي باب جهاز المساعدة علي التنفس الخاص بالحالات الحرجة بالعناية المركزة، و3 ثلاجات 16 قدم، و 12 مروحة، بتكلفة تقديرية بلغت 122 ألف جنيه، وذلك لصالح الفريق الطبي والمرضى بمستشفيات المحافظة.

وفى السياق نفسه قام فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفي القنايات المركزى، برئاسة د. محمد الصياد، والدكتور سعيد سعدون، بإجراء عملية جراحية عاجلة لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، سقطت من الدور الثالث، وتعاني من كسر بعظام الوجه والفكين، بعد تحويلها من مستشفي فاقوس النموذجي، وتم إجراء العملية بنجاح، والطفلة الآن بحالة جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية وتستكمل العلاج بالمستشفي، تحت إشراف الدكتور ناصر الشافعي مدير المستشفي.

ونبه الدكتور هشام مسعود علي الطاقم الطبي بالالتزام الكامل بارتداء كافة الواقيات الشخصية المقررة ببروتوكول وزارة الصحة المصرية، ووفقاً لسياسات ومعايير مكافحة العدوي، مقدماً الشكر لجميع الفريق الطبي، والقائمين علي العمل، ومدير المستشفي، علي المجهود المبذول لصالح المرضي بالمحافظة.