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صحة الشرقية: جراحة عاجلة لكسر بعظام الوجه والفكين لطفلة بعد سقوطها من الدور الثالث

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:04 م
صحة الشرقية: جراحة عاجلة لكسر بعظام الوجه والفكين لطفلة بعد سقوطها من الدور الثالث جانب من اجراء الجراحة للطفلة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أجرى فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى القنايات المركزى، برئاسة الدكتور محمد الصياد، والدكتور سعيد سعدون، عملية جراحية عاجلة لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، سقطت من الدور الثالث، وتعاني من كسر بعظام الوجه والفكين، بعد تحويلها من مستشفى فاقوس النموذجي، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية، المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

 

وتم  إجراء العملية بنجاح، والطفلة الآن بحالة جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية وتستكمل العلاج بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور ناصر الشافعي مدير المستشفى.

 

ونبه الدكتور هشام مسعود علي الطاقم الطبي بالالتزام الكامل بارتداء كافة الواقيات الشخصية المقررة ببروتوكول وزارة الصحة المصرية، ووفقاً سياسات ومعايير مكافحة العدوى، مقدماً الشكر لجميع الفريق الطبي، والقائمين على العمل، ومدير المستشفى، على المجهود المبذول لصالح المرضى بالمحافظة.

 

 

 

 


محافظة الشرقيه

اخبار مصر

صحه الشرقيه

جراحة

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