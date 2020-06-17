صحة الشرقية: استمرار تدريب الفرق الطبية على كيفية التعامل مع حالات كورونا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قامت إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، بمديرية الصحة بالشرقية بالاستمرار في تنفيذ الدورات التدريبية المكثفة لتدريب الفريق الطبي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، حيث قام فريق التدريب وفريق مكافحة العدوى وفريق الجودة وفريق الصحة والسلامة المهنية بمستشفيات "حميات الزقازيق، وههيا، والحسينية، والصالحية الجديدة المركزي"، بإشراف مديري هذه المستشفيات، بتنفيذ دورات تدريبية للفرق الطبية وهيئة التمريض بكل مستشفى، علي طرق تطبيق معايير الجودة بالأقسام الطبية، وسياسات مكافحة العدوى، للوقاية الشخصية للفرق الطبية، ومنع انتشار العدوى داخل غرف العناية المركزة، وكيفية التعامل مع المرضي المصابة أو المشتبه إصابتها بفيروس كورونا، وكيفية إتباع الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى أثناء التعامل معهم.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين علي التدريب والمشاركين على الجهود المبذولة للارتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة.

وفى السياق نفسه قام فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى القنايات المركزى، برئاسة د. محمد الصياد، والدكتور سعيد سعدون، بإجراء عملية جراحية عاجلة لطفلة تبلغ من العمر 10سنوات، سقطت من الدور الثالث، وتعاني من كسر بعظام الوجه والفكين، بعد تحويلها من مستشفي فاقوس النموذجي، وتم إجراء العملية بنجاح، والطفلة الآن بحالة جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية وتستكمل العلاج بالمستشفي، تحت إشراف الدكتور ناصر الشافعي مدير المستشفي.

ونبه الدكتور هشام مسعود علي الطاقم الطبي بالالتزام الكامل بإرتداء كافة الواقيات الشخصية المقررة ببروتوكول وزارة الصحة المصرية، ووفقاً لسياسات ومعايير مكافحة العدوي، مقدماً الشكر لجميع الفريق الطبي، والقائمين علي العمل، ومدير المستشفي، علي المجهود المبذول لصالح المرضي بالمحافظة.