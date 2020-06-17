اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الشرقية: استمرار تدريب الفرق الطبية على كيفية التعامل مع حالات كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:03 م
صحة الشرقية: استمرار تدريب الفرق الطبية على كيفية التعامل مع حالات كورونا جانب من التدريب
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، بمديرية الصحة بالشرقية بالاستمرار في تنفيذ الدورات التدريبية المكثفة لتدريب الفريق الطبي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، حيث قام فريق التدريب وفريق مكافحة العدوى وفريق الجودة وفريق الصحة والسلامة المهنية بمستشفيات "حميات الزقازيق، وههيا، والحسينية، والصالحية الجديدة المركزي"، بإشراف مديري هذه المستشفيات، بتنفيذ دورات تدريبية للفرق الطبية وهيئة التمريض بكل مستشفى، علي طرق تطبيق معايير الجودة بالأقسام الطبية، وسياسات مكافحة العدوى، للوقاية الشخصية للفرق الطبية، ومنع انتشار العدوى داخل غرف العناية المركزة، وكيفية التعامل مع المرضي المصابة أو المشتبه إصابتها بفيروس كورونا، وكيفية إتباع الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى أثناء التعامل معهم.

 

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين علي التدريب والمشاركين على الجهود المبذولة للارتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة.

 

وفى السياق نفسه  قام فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى القنايات المركزى، برئاسة د. محمد الصياد، والدكتور سعيد سعدون، بإجراء عملية جراحية عاجلة لطفلة تبلغ من العمر 10سنوات، سقطت من الدور الثالث، وتعاني من كسر بعظام الوجه والفكين، بعد تحويلها من مستشفي فاقوس النموذجي، وتم إجراء العملية بنجاح، والطفلة الآن بحالة جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية وتستكمل العلاج بالمستشفي، تحت إشراف الدكتور ناصر الشافعي مدير المستشفي.

 

ونبه الدكتور هشام مسعود علي الطاقم الطبي بالالتزام الكامل بإرتداء كافة الواقيات الشخصية المقررة ببروتوكول وزارة الصحة المصرية، ووفقاً لسياسات ومعايير مكافحة العدوي، مقدماً الشكر لجميع الفريق الطبي، والقائمين علي العمل، ومدير المستشفي، علي المجهود المبذول لصالح المرضي بالمحافظة.


محافظة الشرقيه

اخبار مصر

اخبار عاجلة

صحه الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة