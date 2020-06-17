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صحة الأقصر تنعى الدكتور أحمد فتحى نقيب أطباء الأقصر وقنا لوفاته بكورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:03 ص
صحة الأقصر تنعى الدكتور أحمد فتحى نقيب أطباء الأقصر وقنا لوفاته بكورونا صحة الأقصر تنعى الدكتور أحمد فتحى نقيب أطباء الأقصر وقنا
الأقصر – أحمد مرعى

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نعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، الدكتور أحمد فتحي محمد عوض، استشارى الرمد بالأقصر، والذى وافته المنية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعيةً للفقيد بالرحمة ولأسرته خالص العزاء، والذى كان نقيباً لأطباء الأقصر وقنا لمدة تزيد عن 20 سنة.

وقال الدكتور أحمد أبو القاسم، أحد قيادات مستشفى الأقصر العام سابقاً، إن الدكتور أحمد فتحي محمد عوض، استشارى الرمد بالأقصر، هو أول من وضع لبنه العمل النقابي الطبي في الأقصر، وكان نقيباً لأطباء محافظة قنا ومحافظة الأقصر لمده تزيد عن العشرين عام، وتم تكريمه في يوم الطبيب الأقصري الأول عام 2012، فهو مؤسس مستشفي الأقصر العام وصاحب الفضل والقرار في إقامة أول نقابه للأطباء في محافظة قنا والأقصر، وأول من كان له الفضل في بناء مستشفي الأقصر الدولي، وإقامة أول مبنى لنقابة الأطباء بالأقصر، وله أفضال علي كل أهل الصعيد وقاطني الأقصر وقنا، ولم يبخل بعلمه وماله ووقته علي أي احد وصاحب الفضل علي جميع الاطباء بمحافظتي قنا والأقصر، وكانت عيادته تعمل أساسا للفقير قبل الغني، فقد كان شغله الشاغل فقط هو علاج المريض،

وكان قد نعى الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور أحمد فتحي محمد عوض، استشارى الرمد بالأقصر، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه أحد أطباء جيل العظماء، ورجل قلما يجود الزمان بمثله وعلامة من علامات الطب، ويعتبره أهل الصعيد محطة لطب العيون في الأقصر، وأضاف: الشهيد والد الدكتور علي أحمد فتحي عميد كلية الطب الازهر بأسيوط  السابق، والمهندس محمد فتحي وكيل أول وزارة البترول بأسيوط، والدكتور نيهال احمد فتحي رئيس قسم الروماتيزم بكلية الطب جامعة أسيوط، قائلا: تعازينا القلبية الي آل عوض جميعهم وكل أهلنا في دشنا محافظة قنا.

 


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