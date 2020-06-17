صادرات اليابان تنخفض بأسرع وتيرة منذ 2009 مع نزول الطلب الأمريكى

رويترز

انخفضت صادرات اليابان، فى مايو بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية، إذ هوت شحنات السيارات المتجهة للولايات المتحدة، مما يعزز التوقعات بانكماش أعمق لثالث أكبر اقتصادات العالم فى ربع السنة الحالي.

فقد يؤثر ضعف الإقبال العالمى على السيارات، وتباطؤ إنفاق الشركات على اقتصاد اليابان القائم على التصدير، وذلك فى الوقت الذى لا تزال فيه التجارة المتجهة إلى الصين ضعيفة، مما يثبط الآمال فى أن يعوض الطلب من البر الرئيسى الضعف الذى يشهده الشركاء التجاريون الكبار الآخرون.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء، أن صادرات اليابان هبطت 28.3 بالمئة فى السنة المنتهية فى مايو ، وهو أسرع نزول منذ سبتمبر 2009. وجاءت النتيجة أسوأ من تراجع بنسبة 26.1 بالمئة توقعه استطلاع رأى أجرته رويترز، وينطوى على استمرار التراجع بقيم فى خانة العشرات للشهر الثالث على التوالي.

وتقلصت الصادرات المتجهة للولايات المتحدة، سوق اليابان الرئيسية، إلى النصف لتسجل أكبر تراجع سنوى منذ مارس 2009، وذلك بسبب انخفاض بأكثر من سبعين بالمئة فى شحنات السيارات وأجزائها. واليابان هى ثانى أكبر مصدر فى العالم للسيارات.

ونزلت الصادرات المتجهة للولايات المتحدة إلى 588 مليار ين (5.48 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2009، وهو ما يقلص فائض تجارة اليابان مع الولايات المتحدة إلى عشرة مليارات ين، وهو الأقل منذ بدء الإحصاء فى يناير 1979.

وانخفضت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجارى لليابان، 1.9 بالمئة فى السنة المنتهية فى مايو بسبب نزول فى المواد الخام الكيميائية والسيارات ومعدات صناعة الرقائق. وجاء ذلك فى أعقاب هبوط سنوى بنسبة أربعة بالمئة فى الشهر السابق.

وتقلصت الصادرات إلى آسيا، التى تشكل أكثر من نصف الصادرات اليابانية، بنسبة 12 بالمئة، كما نزلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبى 33.8 بالمئة.