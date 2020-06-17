شقيق فلويد يدعو لإنشاء لجنة تحقيق مستقلة فى قتل الشرطة الأمريكية للسود

كتب سمير حسنى

دعا شقيق جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي الذي قتل لدى توقيفه من قبل شرطي، الأمم المتحدة، الأربعاء، إلى "مساعدة الأميركيين السود" ولا سيما من خلال "إنشاء لجنة تحقيق مستقلة" حول عنف الشرطة.

وقال فيلونيز فلويد "أنا حامي شقيقي" الذي توفي في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، بعد أن وضع شرطي أبيض ركبته على رقبته لحوالي تسع دقائق في 25 مايو، وأضاف في رسالة شديدة اللهجة عبر الفيديو تم بثها خلال جلسة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حول عنصرية ووحشة الشرطة "كان يمكن أن أكون أنا".

وتابع: "أنتم، في الأمم المتحدة، أنتم حماة اشقائكم وشقيقاتكم في لديكم القدرة على مساعدتنا في الحصول على العدالة لشقيقي... أطلب منكم مساعدته".

وصرح "أنا أطلب منكم مساعدتي "أطلب منكم مساعدتنا نحن السود في أمريكا، آمل أن تفكروا في إنشاء لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في قتل الشرطة للسود في أميركا والعنف ضد المتظاهرين السلميين".