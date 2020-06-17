اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:57 م
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بسبب النباشين ..

شركة نظافة الاسكندرية تطالب بتنفيذ بروتوكول التعامل الآمن مع مخلفات كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:57 ص
شركة نظافة الاسكندرية تطالب بتنفيذ بروتوكول التعامل الآمن مع مخلفات كورونا المهندس أسامة الخولى
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد المهندس أسامة الخولي المدير التنفيذى للشركة المسئولة عن نظافة الإسكندرية"، على أن الشركة تعانى من أزمة النباشين، قائلا :" الشركة تعاني من تلك الفئه ولها تأثير سلبي علي نظافة الشارع السكندري وتهدر مجهودات الشركة بشكل كبير"، مؤكدا أن الشركة علي أتم الاستعداد للتعاون والمشاركه مع الجهات المعنية لوضع حد وحل لتلك الفئة.

وحول مخلفات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا ، قال أنه يجب علي مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه وضع برتوكول ملزم لكيفيه التعامل مع هذه المخلفات باعتبارها مخلفات خطره تحتاج إلي معالجه بطريقه معينه ولحظر وصولها للنباشين ،حتي لا تنتقل الامراض خصوصا في تلك الفترة الحرجة، مناشدا الجهات المعنية بالاسكندريه بضرورة إلزام المستشفيات الخاصه التي تستقبل مرضي فيروس كورونا بضرورة فصل مخلفات العزل عن المخلفات العادية الخاصه بالمستشفى لعدم الاختلاط وذلك لاختلاف طرق المعالجة وللحفاظ علي الصحه العامه بالاسكندريه.

وحول منظومه الجمع المنزلي أكد أنه ليس المقصود بها الجمع من أمام باب الشقه ، بل المنظومه تعني استلام القمامه من المنبع و توصيلها للمحطه الوسيطه، مشيرا الى أن هناك طرق للجمع مثل الجمع من أسفل العقارات بالحاويات وغيرها من الطرق الأخري التي تحقق ذات الغرض.

وناشد الجهات المعنية عند إنشاء عقارات جديد الزامها بإنشاء مواسير لتجميع القمامة، كما أكد على أن الحاويات تحت الأرض هي وسيله للقضاء علي التجمعات والعديد من الظواهر السلبيه، إلا أنه  يجب أن تكون البنيه التحتيه معلومه بشكل دقيق حتي لا تتعارض تلك الحاويات مع خطوط سير المرافق العامة المختلفه.


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