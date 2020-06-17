اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:00 م
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شركة أمريكية تبدأ الشهر المقبل تجارب بشرية لأجسام مضادة مشتقة من بلازما الأبقار لعلاج كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:14 ص
شركة أمريكية تبدأ الشهر المقبل تجارب بشرية لأجسام مضادة مشتقة من بلازما الأبقار لعلاج كورونا اجسام مضادة من دم الأبقار
كتبت إيناس البنا

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 تتوقع شركة South Dakota الأمريكية، بدء التجارب البشرية الشهر المقبل على علاج Covid-19 للأجسام المضادة المشتقة من بلازما الأبقار.

ولكن  وفقا لشبكة CNN  هذه ليست مجرد أبقار، فقد قام العلماء بهندسة وراثية للحيوانات لمنحهم جهاز مناعة يكون جزءًا من الإنسان،  وبهذه الطريقة ، تنتج الحيوانات أجسامًا مضادة للإنسان لمكافحة المرض Covid-19، والتي يتم تحويلها بعد ذلك إلى دواء لمهاجمة الفيروس.
 
وقال إيدي سوليفان ، الرئيس التنفيذي لشركة SAB Biotherapeutics في بيان لـ CNN: "هذه الحيوانات تنتج أجسامًا مضادة محايدة تقتل الفيروس التاجي الجديد، في المختبر، مضيفا : نحن متحمسون للتقدم في العملية التنظيمية على أمل تقديم هذا العلاج المحتمل COVID-19 للمرضى الذين يحتاجون إلى حل."
 
بلازما الدم من الأبقار
بلازما الدم من الأبقار
 
ولكن لم تذكر الشركة عدد الأشخاص الذين ستتم دراستهم في التجارب السريرية أو المدة التي سيستغرقونها خلال فترة التجارب.
 
لصنع الدواء ، أخذ الفريق الطبى خلايا الجلد من بقرة وقاموا بإخراج الجين المسؤول عن إنشاء الأجسام المضادة للبقر ، وبدلاً من ذلك أدخل كروموسومًا صناعيًا هندسيًا ينتج أجسامًا بشرية مضادة.
 
وقاموا بوضع الحمض النووي من تلك الخلايا في بقرة البقر وحولوها إلى جنين،  ثم قاموا بزرع هذا الجنين في بقرة لبدء الحمل ، وعلى مدى العقدين الماضيين ، أنتجوا عدة مئات من الأبقار المتطابقة وراثيا ، جميعها مع أجهزة مناعة بشرية جزئيا، ثم قام العلماء بحقن بعض الأبقار بجزء غير معدي من الفيروس الذي يسبب Covid-19، حيث تنتج الأبقار أجسام مضادة بشرية لفيروس كورونا،  هذه الأجسام المضادة تقاوم الفيروس بشكل طبيعي.
 
دم الأبقار وكورونا
دم الأبقار وكورونا
صنعت الشركة مئات الجرعات من الدواء ، الذى أطلق عليه أسم " SAB-185 "، لاستخدامه في تجاربها السريرية، و لم تعلن الشركة بعد ما إذا كانت ستدرس الدواء كوقاية أو علاج لـ Covid-19 ، أو كليهما.
 
تقنية العلاج بالأجسام المضادة تجربة قديمة جدا،  لأكثر من قرن ، أعطى الأطباء للمرضى الذين يعانون من أمراض معدية منتجات الدم من المرضى الذين تعافوا بالفعل وأنتجوا أجسامًا مضادة لمكافحة الأمراض، ولا يزال العلاج ، المسمى بالبلازما النقاهة ، قيد الاستخدام اليوم لعلاج Covid.
 
الأبقار لها العديد من المزايا على المتبرعين بالبلازما البشرية، فلديها  استجابة مناعية أقوى من البشر ، والحقن المتكررة بالفيروس التاجي تجعل هذه الاستجابة أقوى، كما أن لديها أيضا المزيد من البلازما، ويمكنهم إعطاء البلازما 3 مرات في الشهر ، بدلاً من مرة واحدة في الشهر ، مثل البشر.
 

البلازما

الاجسام المضادة

اجسام مضادة مشتقة من الحيوانات

البلازما البشرية

علاجات فيروس كورونا

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