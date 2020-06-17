شبكة السندات المستدامة "ناسداك" تعلن إدراج بنك التنمية الإفريقى بها

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أعلنت شبكة السندات المستدامة "ناسداك" اليوم /الأربعاء/، إدراج البنك الأفريقي للتنمية بها، لكونه أحد أكبر مصدري السندات الاجتماعية.

وتعد "ناسداك" منصة عالمية متاحة للجمهور، وهي مصممة لتحسين الشفافية في السوق للسندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاستدامة.

وأضيفت عشر سندات لبنك التنمية الإفريقي إلى المنصة، بما في ذلك السند الاجتماعي الذي شكل علامة هامة، وأطلقه البنك في مارس الماضي بقيمة 3 مليارات دولار تحت اسم "مكافحة كوفيد 19"، ليعد أكبر سند اجتماعي على الإطلاق في أسواق المال العالمية.

واحتفظ سند "مكافحة كوفيد 19" بكونه أضخم سند اجتماعي مقوم بالدولار، وهو يهدف إلى المساعدة على التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء على أسباب العيش للمواطنين الأفارقة، وعلى الاقتصادات الإفريقية.

وبانضمام البنك إلى شبكة السندات المستدامة ناسداك، يحصل مصدرو السندات المسئولين اجتماعيا على فرصة فريدة للفت الانتباه إلى تحركاتهم القوية على صعيد تقديم تمويل لمكافحة التغير المناخي وتشجيع النمو الأخضر.

وقالت آن تشارلوت إلياسون، رئيس قطاع قوائم السندات واستدامة الدين الأوروبية، إن " ناسداك يرحب بإدراج البنك الأفريقي للتنمية قطاع قوائم السندات المستدامة، وخصوصا سند مكافحة "كوفيد 19" الاجتماعي، والذي أطلق لتحفيف أثر الجائحة على الاقتصادات الأفريقية وسبل العيش".

وأضافت "نحن فخورون بما نعرضه من رؤية لمطلق سند بهذا الاستحقاق الاجتماعي القوي، والذي يحتاجه العالم أكثر من أي وقت مضى، وخصوصا خلال هذه الأوقات الصعبة".

ومنذ إطلاق شبكة السندات المستدامة "ناسداك" في ديسمبر الماضي، أضاف أكثر من 40 مصدر للسندات في 13 دولة أكثر من 4000 سندا إلى المنصة، والتي تضم بنوك من بينها بنك نوردك للاستثمار، وبنك "اتش اس بي سي".

وكان البنك الأفريقي، قد أطلق أول إطار لعمل السندات الاجتماعية له في 2017، وقام بجمع ما يوازي 5.5 مليار دولار عبر خمس صفقات لدعم 89 مشروعات اجتماعية، مؤهلة للتنفيذ في 28 دولة أفريقية بدءا من 31 ديسمبر 2019.

من جانبه، قال هاساتو ديوب نسالي أمين صندوق بنك التنمية الإفريقي، إن "منصة ناسداك المستدامة للسندات تسمح لنا بعرض ما نقوم به في مجال مكافحة الفقر، ومساعدة القارة الأفريقية على المضي إلى الأمام. ويهدف سند (مكافحة كوفيد 19) إلى إنقاذ الأرواح وسبل العيش".