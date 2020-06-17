اليوم السابع
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شئون المسجد النبوى: تعقيم مصليات النساء ضمن إجراءات مواجهة كورونا (صور)

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:00 ص
شئون المسجد النبوى: تعقيم مصليات النساء ضمن إجراءات مواجهة كورونا (صور) عمليات التعقيم لمصليات النساء
إيمان حنا

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قامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة تطهير سجاد المسجد النبوي التابعة للإدارة العامة لشؤون الخدمية بتعقيم المسجد النبوي للمصلين، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال جائحة فايروس كورونا المستجد.وفق وكالة شئون المسجد النبوى.


وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية فوزي بن عبدالهادي الحجيلي، أن الإدارة تقوم بتعقيم المصليات داخل أروقة المسجد النبوي من خلال أجهزة التعقيم الحديثة بمواد ذات فاعلية في تعقيم الأسطح والأرضيات والممرات والأبواب من الداخل، إضافة إلى كراسي كبار السن بذات الأجهزة الحديثة، كما يتم تعقيم الأقسام النسائية بعد إغلاقها في الفترة الليلية لتهيئتها قبل صلاة الفجر باستمرار.

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وقال الحجيلي " إن ذلك يأتي حرصاً على إنفاذ توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة من فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال فترة الجائحة.

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وقد أقيمت أول صلاة جمعة بالمسجد النبوى عقب 70 يوما من تعليقها ، فى الخامس من يونيو الماضى ،وسط منظومة متكاملة من الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا أدى حوالى 100 ألف مصلى.

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وقد حرص المصلون على تحقيق التباعد الاجتماعى بين صفوفهم ، واتداء الكمامات والالتزام بجميع الإجراءات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومن جهة أخرى أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تكثيف أعمالها في اختبارات فحص التعقيم داخل نطاق المسجد النبوي.


المسجد النبوى

وكالة شئون المسجد النبوى

تعقيم المسجد النبوى

اجراءات احترازية فى المسجد النبوى

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