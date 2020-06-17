س وج... كل ما تريد معرفته عن اضطرابات الدورة الشهرية

من الطبيعى أن تأتى الدورة الشهرية للسيدات كل شهر وتستمر من 4 إلى 7 أيام ، ولكن قد تتعرض السيدات لاضطرابات فى الدورة الشهرية سواء انقطاعها أو النزيف المتكرر، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن اضطرابات الدورة الشهرية وفقا لما ذكره موقع kaldascenter
س: ما هى أسباب اضطرابات الدورة الشهرية؟
ج:
1: قد يكون سبب اضطراب الدورة الشهرية هو التعرض للتوتر والضغط النفسى والعصبى.
2:الآثار الجانبية لأدوية منع الحمل تزيد من خطر الإصابة باضطرابات الدورة الشهرية.
3:الإصابة بورم ليفى في الرحم يؤثر على الدورة الشهرية والهرمونات ويسبب اضطرابات شديدة.
4:الإصابة بالتهابات في الحوض وهى عبارة عن عدوى بكتيرية تؤثر على انتظام الدورة الشهرية.
5: مشاكل البطانة الرحمية أبرز الأاسباب التى تؤدى لاضطراب الدورة الشهرية .
6:مشاكل الغدة الدرقية.
س:ما هى أعراض اضطراب الدورة الشهرية؟
ج:
1: قد تسبب اضطرابات الدورة الشهرية الشعور بالتعب والارهاق الشديد.
2:انقطاع أو زيادة نزول الدم فى الدورة الشهرية.
3: تقلصات فى البطن.
س: ما هى علاجات اضطرابات الدورة الشهرية؟
ج:
حسب سبب اضطرابات الدورة الشهرية يكون العلاج، فقد تشمل أنواع العلاج بالهرمونات الأدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم ، مثل حبوب منع الحمل أو جهاز داخل الرحم، وقد تشمل الجراحة استئصال الرحم بالمنظار أو الاستئصال بالمنظار لبطانة الرحم أو استئصال الرحم.
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