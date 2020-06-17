اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

س وج... كل ما تريد معرفته عن اضطرابات الدورة الشهرية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:00 ص
س وج... كل ما تريد معرفته عن اضطرابات الدورة الشهرية آلام الدورة الشهرية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

من الطبيعى أن تأتى الدورة الشهرية للسيدات كل شهر وتستمر من 4 إلى 7 أيام ، ولكن قد تتعرض السيدات لاضطرابات فى الدورة الشهرية سواء انقطاعها أو النزيف المتكرر، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن اضطرابات الدورة الشهرية وفقا لما ذكره موقع  kaldascenter

س: ما هى أسباب اضطرابات الدورة الشهرية؟

ج:


1: قد يكون سبب اضطراب الدورة الشهرية هو التعرض للتوتر والضغط النفسى والعصبى.

2:الآثار الجانبية لأدوية منع الحمل تزيد من خطر الإصابة باضطرابات الدورة الشهرية.

3:الإصابة بورم ليفى في الرحم يؤثر على الدورة الشهرية والهرمونات ويسبب اضطرابات شديدة.

4:الإصابة بالتهابات في الحوض وهى عبارة عن عدوى بكتيرية تؤثر على انتظام الدورة الشهرية.

5: مشاكل البطانة الرحمية أبرز الأاسباب التى تؤدى لاضطراب الدورة الشهرية .

6:مشاكل الغدة الدرقية.

س:ما هى أعراض اضطراب الدورة الشهرية؟

ج:

1: قد تسبب اضطرابات الدورة الشهرية الشعور بالتعب والارهاق الشديد.

2:انقطاع أو زيادة نزول الدم فى الدورة الشهرية.

3: تقلصات فى البطن.

س: ما هى علاجات اضطرابات الدورة الشهرية؟
 

ج:

حسب سبب اضطرابات الدورة الشهرية يكون العلاج، فقد تشمل أنواع العلاج بالهرمونات الأدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم ، مثل حبوب منع الحمل أو جهاز داخل الرحم، وقد  تشمل الجراحة استئصال الرحم بالمنظار أو الاستئصال بالمنظار لبطانة الرحم أو استئصال الرحم.

 


اضطرابات الدورة الشهرية

المغص

الم

تعب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع حاد بحرارة الجو اليوم وطقس حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

ارتفاع حاد بحرارة الجو اليوم وطقس حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

قطار المحاكمات.. نظر دعوى اتهام الطيار أبو اليسر لمحمد رمضان بالإساءة لسمعته

قطار المحاكمات.. نظر دعوى اتهام الطيار أبو اليسر لمحمد رمضان بالإساءة لسمعته

22 عاما على رحيل إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى

22 عاما على رحيل إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى

خطوات بسيطة لإزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية.. تعرف عليها

خطوات بسيطة لإزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية.. تعرف عليها

الحصانة والاحتفاظ بالوظيفة أبرز حقوق عضو مجلس الشيوخ بالقانون الجديد

الحصانة والاحتفاظ بالوظيفة أبرز حقوق عضو مجلس الشيوخ بالقانون الجديد

اليوم.. أولى جلسات محاكمة محسن السكرى بتهمة "غسيل الأموال"

اليوم.. أولى جلسات محاكمة محسن السكرى بتهمة "غسيل الأموال"

التعليم تحدد عقوبة المتغيبين عن أعمال امتحانات الثانوية.. اعرف تفاصيلها

التعليم تحدد عقوبة المتغيبين عن أعمال امتحانات الثانوية.. اعرف تفاصيلها

جبروت رجل.. طرد زوجته لإنفاقها ألف جنيه على علاج أمه

جبروت رجل.. طرد زوجته لإنفاقها ألف جنيه على علاج أمه

انفوجراف.. الصحة تكشف نسب إصابات كورونا بين الرجال والسيدات والفئات العمرية

انفوجراف.. الصحة تكشف نسب إصابات كورونا بين الرجال والسيدات والفئات العمرية

كل ما تريد معرفته عن "محاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية" بعد حكم المؤبد والإعدام

كل ما تريد معرفته عن "محاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية" بعد حكم المؤبد والإعدام

6 شروط رئيسية للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

6 شروط رئيسية للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

كيف تؤمن وزارة الصحة امتحانات الثانوية العامة من عدوى كورونا × 9 معلومات

كيف تؤمن وزارة الصحة امتحانات الثانوية العامة من عدوى كورونا × 9 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة