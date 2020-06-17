س وج... كل ما تريد معرفته عن اضطرابات الدورة الشهرية

كتبت نهير عبد النبى

من الطبيعى أن تأتى الدورة الشهرية للسيدات كل شهر وتستمر من 4 إلى 7 أيام ، ولكن قد تتعرض السيدات لاضطرابات فى الدورة الشهرية سواء انقطاعها أو النزيف المتكرر، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن اضطرابات الدورة الشهرية وفقا لما ذكره موقع kaldascenter

س: ما هى أسباب اضطرابات الدورة الشهرية؟



ج:



1: قد يكون سبب اضطراب الدورة الشهرية هو التعرض للتوتر والضغط النفسى والعصبى.

2:الآثار الجانبية لأدوية منع الحمل تزيد من خطر الإصابة باضطرابات الدورة الشهرية.

3:الإصابة بورم ليفى في الرحم يؤثر على الدورة الشهرية والهرمونات ويسبب اضطرابات شديدة.

4:الإصابة بالتهابات في الحوض وهى عبارة عن عدوى بكتيرية تؤثر على انتظام الدورة الشهرية.

5: مشاكل البطانة الرحمية أبرز الأاسباب التى تؤدى لاضطراب الدورة الشهرية .

6:مشاكل الغدة الدرقية.

س:ما هى أعراض اضطراب الدورة الشهرية؟



ج:

1: قد تسبب اضطرابات الدورة الشهرية الشعور بالتعب والارهاق الشديد.

2:انقطاع أو زيادة نزول الدم فى الدورة الشهرية.

3: تقلصات فى البطن.

س: ما هى علاجات اضطرابات الدورة الشهرية؟



ج:

حسب سبب اضطرابات الدورة الشهرية يكون العلاج، فقد تشمل أنواع العلاج بالهرمونات الأدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم ، مثل حبوب منع الحمل أو جهاز داخل الرحم، وقد تشمل الجراحة استئصال الرحم بالمنظار أو الاستئصال بالمنظار لبطانة الرحم أو استئصال الرحم.