اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:56 م
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سيارة أمن تصدم سيارة رئيس وزراء بريطانيا ولا إصابات.. صور

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:43 م
سيارة أمن تصدم سيارة رئيس وزراء بريطانيا ولا إصابات.. صور سياره رئيس الوزراء البريطانى
رويترز

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قال شاهدا عيان من رويترز، إن سيارة للأمن صدمت السيارة المخصصة لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أمام البرلمان اليوم الأربعاء، عندما ركض متظاهرون أكراد فجأة فى الطريق، وقال مكتب جونسون، إنه لم يصب أحد بجراح فى الحادث.
 
تواجد المتظاهرين أثناء خروج سيارة رئيس الوزراء
تواجد المتظاهرين أثناء خروج سيارة رئيس الوزراء
 
وكانت سيارة جونسون، تغادر محيط البرلمان بمرافقة الشرطة، عندما ركض متظاهر فجأة فى الطريق، الأمر الذى دفع السيارة الرسمية للتوقف فاصطدمت بها سيارة الأمن، من طراز رينج روفر، من الخلف، وجرى إبعاد السيارتين فى ثوان معدودة.
 
تأثر سيارة رئيس الوزراء بالحادث
تأثر سيارة رئيس الوزراء بالحادث
 
وكان جونسون، الذى عاد لممارسة مهام عمله فى نهاية أبريل نيسان بعد تعافيه من مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، قد أنهى للتو جلسة استجوابه الأسبوعية فى البرلمان.
 
سيارة رئيس الوزراء بعد الحادث
سيارة رئيس الوزراء بعد الحادث
 
الامن يراف رئيس الوزراء بعد مغادرته البرلمان
الامن يراف رئيس الوزراء بعد مغادرته البرلمان
 
احد المتظاهرين أمام البرلمان البريطانى
احد المتظاهرين أمام البرلمان البريطانى
 
القبض على أحد المتضاهرين
القبض على أحد المتضاهرين

 

 

بريطانيا

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رئيس وزراء بريطانيا

بوريس جونسون

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