اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:35 م
خالد صلاح
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سوهاج تشارك باجتماع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" ضمن 10 محافظات

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:02 م
سوهاج تشارك باجتماع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" ضمن 10 محافظات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن مشاركة المحافظة ممثلة في وحدة السكان بالديوان العام في الإجتماع التعريفي بمشروع " تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" ضمن 10 محافظات مشاركة من خلال برنامج " زووم " عبر الإنترنت، تنفيذا لقرارات الدولة بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من  فيروس كورونا المستجد .

وأكد المحافظ على اهتمام القيادة السياسية وتنفيذ الدولة لإستراتيجية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة بكافة المجالات وخاصة القضية السكانية، لافتا إلى تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان  UNFP، وأهمية خفض معدلات المواليد التى تؤدى إلى الزيادة السكانية غير المبررة.

من جانبها، أوضحت ليلة الشيمي مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، أن الاجتماع تناول عرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والخطط الموضوعة بكل محافظة لتنفيذها خلال الفترة القادمة؛ وتبادل الخبرات بين المحافظات المشاركة، بالإضافة إلى عرض رؤية المشروع التي تستهدف إعداد كوادر محلية قادرة على إدارة البرنامج السكاني محلياً بشكل تشاركي تكاملي مع جميع الجهات التنفيذية المحلية، بالتنسيق مع أفرع المجلس القومي للسكان بالمحافظات، وتحديث المنظومة المعلوماتية لمتابعة أداء البرنامج السكاني، ووضع السياسات والبرامج الملائمة للاحتياجات المجتمعية الفعلية، وذلك بالتنسيق مع شركاء العمل والمجتمع المدني من خلال الأنشطة الخاصة بالقضية السكانية.

كما تناول الاجتماع مناقشات عامة عن المشروع، ومقترحات وحلول لبعض التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذ خط سير العمل بكل محافظة، وذلك للقضاء على المؤشرات السلبية للبرامج .

الجدير بالذكر أنه شارك في الاجتماع كلا من السفير الدكتور محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع ورئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، ودولت شعراوي مدير برامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان .

 


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