اليوم السابع
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سهم البنك الأهلي المتحد يهبط ببورصة البحرين بمستهل التعاملات

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:40 ص
سهم البنك الأهلي المتحد يهبط ببورصة البحرين بمستهل التعاملات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.39% خاسراً 4.96 نقطة ليصل إلى مستوى 1274.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.6 مليون سهم بقيمة 248.7 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 19.01% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.18%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.54%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.4% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.97%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.33% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.88%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.43%.
 
وفي سياق متصل أعلنت إنفستكورب، أن "كاليغو ليمتد"، وهي إحدىشركات محفظتها الاستثمارية وأول مزود في العالم لخدمات البيانات المدارة من طرف إلى طرف، استحوذت على "آيتوميك فويس أند داتا ليمتد" التي تتخذ من كوك ودبلن في إيرلندا مقراً لها، والمتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة وحلول تكنولوجيا المعلومات والصيانة وخدمات مايكروسوفت وآزور.
 
وتضع "كاليغو"، التي تأسست عام 2012، وتتخذ من جزيرة جيزري مقراً لها، البيانات وخصوصيتها في صلب مجموعة فريدة من خدمات البيانات المدارة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الخدمات المدارة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية المدارة وخدمات خصوصية البيانات وخصوصية أجهزة خدمات التعلم الآلي.
 
ودعمت إنفستكورب شركة كاليغو عام 2016، واستثمرت أكثر من 20 مليون دولار أمريكي في الشركة منذ تلك الحين للمساعدة في تسريع ابتكار منتجاتها وخطط توسعها الدولي، سواء بشكل عضوي أو من خلال عمليات الاستحواذ.
 

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