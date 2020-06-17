اليوم السابع
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سقوط 5 أشخاص لتهربهم من أحكام قضائية فى المعصرة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:03 ص
سقوط 5 أشخاص لتهربهم من أحكام قضائية فى المعصرة متهمين - ارشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، على 5 اشخاص بينهم مقاولين قاما ببناء عقارات مخالفة، وصادر ضدهما أحكام غرامات لمخالفة قرار رئيس الوزراء، وحرر محضر بالواقعة، وتمكن رجال مباحث المعصرة ، من القبض على كل من "ع.س"، مقاول ومقيم بحدائق حلوان، هارب من أحكام غرامات بناء مخالف بمبلغ مليون و800 ألف جنيه، و"أ.أ.ط"، ومقيم دائرة القسم، هارب من مجمع 10 أحكام، مخالفات مبان، لقرارات الدولة بوقف أعمال البناء.
 
كما تم ضبط"و.ص.ا" وشقيقاتها " ن" و " أ" مقيمون بمحافظة الجيزة، ولهم عنوان آخر بدائرة القسم، هاربين من أحكام غرامات مبان ، وتم القبض على المتهمين ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.
 
وشنت أجهزة الدولة العديد من الحملات خلال الفترة الماضية، وتستمرالحملات الرادعة والتصدي بكل حزم وشدة للمخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة موجها بعدم التهاون فى حق الدولة والضرب بيد من حديد واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين مع تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واستمرار الحملات المكبرة التي تشنها المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وفرض سيادة القانون.

وقد نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص برئاسة سعد الله رشوان اليوم حملة إزالة مكبرة لـ27 محلا على أراضى أملاك الدولة أمام الوحدة المحلية لقرية بطورس بمساحة 706 متر عبارة عن :-

 

- 24 محل بمساحة 356 متر علي حرم الطرق.

- 3 محلات بمساحة 350 متر علي حرم الري والصرف.

وتم رفع التراكمات الناجمة عن تلك الازالات والتعديات الأمر الذى أدى إلى عودة واتساع الطريق ليصبح بعرض 30 متر كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 
 
 
 
 

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