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سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء فى مصر.. مسجلا بالأهلى 18.13 جنيه

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:03 ص
سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء فى مصر.. مسجلا بالأهلى 18.13 جنيه اليورو
كتبت ريهام الباشا

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شهد سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 17-6-2020، انخفاضا طفيفا فى عدد من البنوك العاملة فى مصر ، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.13 جنيه للشراء، و 18.29 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.23 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع.

 مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

18.23 جنيه للشراء.

18.34 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.13 جنيه للشراء.

18.29 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.13 جنيه للشراء.

18.28 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

18.01 جنيه للشراء.

18.31 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.15 جنيه للشراء.

18.31 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.15 جنيه للشراء.

18.33 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.12 جنيه للشراء.

18.30 جنيه للبيع.

 

اعلن البنك المركزي الأوروبي مؤخرا في تقييم سنوي لليورو إن العملة شكلت 20.5 بالمئة من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في نهاية العام الماضي، ارتفاعا من 20.3 بالمئة قبل عام، في حين انخفضت حصتها في أوراق الديون الدولية القائمة إلى 22.1 بالمئة من 22.4 بالمئة.

وبالنسبة للودائع الدولية خارج التكتل، ظل دور اليورو دون تغيير على نطاق واسع في حين ارتفعت حصته في القروض الدولية القائمة بواقع نقطة مئوية واحدة.

اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.


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