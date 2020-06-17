اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سرقة فلاشات المواليد والوفيات من مكتب صحة ثالث بالمحلة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:45 م
سرقة فلاشات المواليد والوفيات من مكتب صحة ثالث بالمحلة الدكتور عبد الناصر حميده وكيل صحة الغربية
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعرض مكتب صحة ثالث المحلة بمنطقة الجمهورية للسرقة من جانب مجهولين، قاموا بسرقة الفلاشات الخاصة بتسجيل المواليد والوفيات بالمكتب وسرقة بعض المبالغ المالية من داخل المكتب.

 
تم إخطار الدكتور سيد قاعود مدير الادارة الصحية بثان المحلة بالواقعة فقام على الفور بإبلاغ قسم ثان المحلة وتم تحرير محضر بالواقعة واستخراج فلاشات أخرى جديدة .
 
وأكد مدير الإدارة الصحية لـ"اليوم السابع"، أنه فور علمه بالواقعة تم تحرير محضر بالواقعة ومحضر فقد للفلاشات واستخراج بدلا منهم وإيقاف جميع البيانات الموجودة على الفلاشات المسروقة .
 
يذكر أن مكتب صحة ثالث قد تم إطلاق اسم الشهيد المحسناوي الممرض شهيد كورونا الذي وافتة المنية أثناء تأدية عملة بمستشفى العزل الصحي بمطروح على المكتب تخليدا لذكراه .
 
 

 


اخبار عاجلة

مديرية الصحة

الإدارة الصحية ثان المحلة

مكتب صحة ثالث المحلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 17-6-2020.. وعيار 24 يسجل 207.34 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 17-6-2020.. وعيار 24 يسجل 207.34 ريال

CNN : سرقة 2 مليار صفحة فى أكبر عملية اختراق للمخابرات الأمريكية

CNN : سرقة 2 مليار صفحة فى أكبر عملية اختراق للمخابرات الأمريكية

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2465 سيارة مخالفة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2465 سيارة مخالفة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة