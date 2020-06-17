سرقة فلاشات المواليد والوفيات من مكتب صحة ثالث بالمحلة

تعرض مكتب صحة ثالث المحلة بمنطقة الجمهورية للسرقة من جانب مجهولين، قاموا بسرقة الفلاشات الخاصة بتسجيل المواليد والوفيات بالمكتب وسرقة بعض المبالغ المالية من داخل المكتب.
تم إخطار الدكتور سيد قاعود مدير الادارة الصحية بثان المحلة بالواقعة فقام على الفور بإبلاغ قسم ثان المحلة وتم تحرير محضر بالواقعة واستخراج فلاشات أخرى جديدة .
وأكد مدير الإدارة الصحية لـ"اليوم السابع"، أنه فور علمه بالواقعة تم تحرير محضر بالواقعة ومحضر فقد للفلاشات واستخراج بدلا منهم وإيقاف جميع البيانات الموجودة على الفلاشات المسروقة .
يذكر أن مكتب صحة ثالث قد تم إطلاق اسم الشهيد المحسناوي الممرض شهيد كورونا الذي وافتة المنية أثناء تأدية عملة بمستشفى العزل الصحي بمطروح على المكتب تخليدا لذكراه .
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