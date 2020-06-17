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ساويرس ردا على كتائب قطر الإلكترونية: لانحتمى ورا قاعدة أمريكية وجيش تركى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:13 م
ساويرس ردا على كتائب قطر الإلكترونية: لانحتمى ورا قاعدة أمريكية وجيش تركى نجيب ساويرس
كتب هيثم سلامة

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رد رجل الأعمال نجيب ساويرس، على أحد المغردين من كتائب تنظيم الحمدين الإلكترونية الداعمة للإرهاب جماعة الإخوان، موضحا أن مصر لا تحتمى وراء القواعد الامريكية أو الجيش التركى المرتزق.

وكتب "ساويرس" عبر حسابه بموقع تويتر:"رجال غصب عنك .. علي الاقل لانحتمي ورا قاعدة أمريكية و جيش تركي ! و سد النهضة محلول سلما اوحربا بجيشنا مش بمرتزقة وإرهابيين مدفوعين من قوت شعبكم أما الخيار و الكوسة .. و لا بلاش عيب".

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

على جانب آخر ، واجه 56٪ من العاملين في قطر تخفيضات في الأجور في الأشهر القليلة الماضية منذ تفشي فيروس كورونا في قطر في نهاية فبراير 2020، وفقا لاستطلاع تم إجراؤه عبر الإنترنت، كما أشار موقع iloveqatar.

يأتي الاستطلاع في أعقاب مقال لوكالة بلومبرج التي ذكرت أن انخفاض أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم أثر على قطر أيضا، وأن الشركات تكافح في ظل إجراءات الغلق المرتبطة بالفيروس. كان على الشركات إما أن تغلق تماما، أو تسرح موظفيها، أو تخفض الرواتب لضمان استمرار العمل خلال هذه الأوقات العصيبة.

واستجاب حوالي 10 آلاف شخص للمسح، الذي أجراه خليفة صالح هارون (السيد كيو)، الرئيس التنفيذي لشركة IloveQatar.net، حول كيفية تأثير فيروس كورونا على الناس وعملهم. كان الهدف هو تقييم شعور الموظفين تجاه تأثير الأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا على حياتهم - من حيث تسريح العمال والرواتب - ومعرفة آرائهم فيما يتعلق بالأزمة المستمرة في قطر.

 

 

 

 


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قطر

دولة قطر

الجيش التركى

تميم

الإخوان الإرهابية

جماعة الإخوان الإرهابية

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