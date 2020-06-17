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زوجة حارس عقار انتحر فى المطرية: كان يمر بأزمة نفسية بسبب فقدان والديه

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:55 م
زوجة حارس عقار انتحر فى المطرية: كان يمر بأزمة نفسية بسبب فقدان والديه انتحار_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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صرحت نيابة المطرية بدفن جثة حارس عقار أقدم على الانتحار شنقا داخل شقته، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما استمعت النيابة إلى أقوال زوجة حارس العقار المنتحر، والتى أكدت أن زوجها كان يمر بأزمة نفسية شديدة خلال الفترة الأخيرة، حزنا على وفاة والديه فى شهر رمضان الماضى، ولم يتحمل فراقهما وكان دائما يؤكد رغبته فى التخلص من الحياة ليلحق بوالديه. 
 
البداية كانت بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من ربة منزل مفاده اكتشافها جثة زوجها مشنوقا داخل شقتهما، بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة رجل خمسينى معلقا بحبل في سقف الغرفة. 
 
وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى يعانى من أزمة نفسية منذ شهر رمضان الماضى بسبب وفاة والديه، وتطور الأمر ما دفعه للتخلص من حياته، ولا يوجود شبهة جنائية فى الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

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