اليوم السابع
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رى الشرقية: لجنة لمعاينة المزارع المخالفة فى نظام الرى وشرح فوائد الرى الحديث

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:40 م
رى الشرقية: لجنة لمعاينة المزارع المخالفة فى نظام الرى وشرح فوائد الرى الحديث الترعة التى تم اختيارها
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قامت لجنة الادارة المركزية للرى لمحافظة الشرقية برئاسة المهندس طارق اللبان ووحدة مشروعات الرى الحقلى بوزارة الزراعة  اليَوْمَ بالمرور على ترعة فرع (1) الطلمبات بزمام رى الصالحية والتى وقع الاختيار عليها فى تحويل نظم الرى من رى بالغمر إلى الرى الحديث بالإضافة إلى الجنابيه (3) اليمنى لترعة الصالحية.

وقامت اللجنة المكونة من المهندس محمد السعودى مدير عام رى الصالحية، والمهندس حسام شتيوى مدير عام تطوير شرق الدلتا والمهندس ماهر غندوقلى مدير عام الزراعة والمهندس محمد علم الدين مدير هندسة رى الطلمبات والمهندس السيد نعمان وكيل التوجيه المائى بمعاينة بعض المزارع المخالفة فى نظام الرى ومقابلة بعض المنتفعين وشرح لهم فائدة الرى الحديث من تحسين الإنتاجية وتوفير عمالة وتوفير مياه الرى.

وقام فريق عمل وحدة الرى الحقلى فى البدء فى تجميع البيانات من الطبيعه ومن الاداره الزراعيه لعمل تصميم للشبكة المطلوبة.

وكانت الإدارة المركزية لرى الشرقية قد اختارت جانبية 3 بالصالحية الجديدة لبداية تحويل الرى بالغمر إلى الرى الحديث بعد أن عقد المهندس طارق اللبان رئيس الادارة المركزية للرى لمحافظة الشرقية اجتماع مع المهندس محمد السعودى مدير عام رى الصالحية، والمهندسة فاطمة نصر مدير عام التوجيه المائى بشرق الدلتا والمهندس محمد الرافعى مدير عام بقطاع التطوير والمهندس ماهر غندوقلى مدير عام الزراعة والمهندس محمود بهنس بقطاع التطوير، والمهندس أيمن فهيم مدير هندسة رى جنوب الصالحية للتنسيق بين الجهات فى اعمال تأهيل ترعة بزمام رى الصالحيه وتحويل نظم الرى عليها من رى بالغمر إلى الرى حديث فى إطار توجيهات وزير الرى بالانتقال من نظام الرى بالغمر إلى الرى الحديث ووقع الاختيار على الجنابيه 3 اليمنى لترعة الصالحية.

وأوصى الاجتماع بتكليف لجنة برئاسة المهندس طارق اللبان رئيس الادارة المركزية للرى لمحافظة الشرقية وعمل معاينة على الطبيعة على جنابية 3 بزمام الصالحية الجديدة على الطبيعة لفحص الجنابية واعتمادها.

شارك فى اللجنة المهندس محمد السعودى مدير عام رى الصالحية، والمهندسة فاطمة نصر مدير عام التوجيه المائى بشرق الدلتا والمهندس محمد الرافعى مدير عام بقطاع التطوير والمهندس ماهر غندوقلى مدير عام الزراعة والمهندس محمود بهنس بقطاع التطوير، والمهندس أيمن فهيم مدير هندسة رى جنوب الصالحية على الجنابيه 3 اليمنى لترعة الصالحية والتى وقع عليها الاختيار فى اعمال تأهيل الترعة بزمام رى الصالحيه وتحويل نظم الرى عليها من رى بالغمر إلى الرى الحديث.

 

اعضاء اللجنة
اعضاء اللجنة

 

الترعة التى تم اختيارها
الترعة التى تم اختيارها

 

اللجنة
اللجنة

 

 


محافظة الشرقيه

اخبار مصر

رى الشرقية

مياه الرى

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