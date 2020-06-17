رجل يتهم زوجته بالنشوز: هربت من البيت بعد سرقة 70 ألف جنيه من مالى

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وذلك بعد هروبها من مسكن الزوجية، واتهمها سرقة مبلغ 70 ألف جنيه، واستيلائها على مصوغات ذهبية، وتحريرها بلاغ ضد زوجها تتهمه بالتبديد، ليؤكد:" بعد 9 سنوات من زواج.

وقال الزوج للمحكمة، إنه عاد للمنزل ووجده فارغا من المنقولات، والمبلغ المالى الذى تركه بمكتبه، وعندما اتصل بزوجته ادعت عدم علمها بمرتكب الواقعة، رغم تأكيد الجيران رؤية شقيقها بالمنزل ذلك الوقت".

وأضاف الزوج ع.م.ك، البالغ من العمر40 عاما:" لم أظن يوما أن حظي التعيس سيوقعني فى زوجة مفترية لا تعرف الرحمة، خرجت من منزلني بعد أن استولت على كل ممتلكاتي، ودمرت نفسيه أطفالى ولاحقني بمنتهي البجاحة بالقضايا ودعاوي الحبس".

وتابع:" دمرت زواجنا بعد أن داومت على ملاحقتي بالتهديدات، وبعد سنوات عشرة قررت إقامة دعوي طلاق ضدي، وساومتني بسبب طمعها فى السطو على ممتلكاتي وتسجيلها باسمها".

ويضيف الزوج:" ورغم أنني طوال سنوات الزواج أحاول تفادي غصبها، بشراء الهدايا لها، ولكنها كانت تقابل بذلك بالإساءة، بسبب عصبيتها المفرطة، وعندما طلبت إتمام الطلاق بشكل ودي مدت يديها لضربى".

ويؤكد :"استولت على أموالى، وتركتنى ملاحق بالقضايا، وبعدها فوجئت بلجوئها لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق للضرر، واتهامات كاذبة، ودعوي تبديد" لحبسي، لأكتشف أنني وقعت فى يد زوجة لا تعرف الرحمة".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.