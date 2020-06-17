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رئيس وزراء الهند للصين: مقتل جنودنا فى الاشتباك الحدودى "لن يمر"

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:16 م
رئيس وزراء الهند للصين: مقتل جنودنا فى الاشتباك الحدودى "لن يمر" الجيش الهندى
كتب محمد عبد العظيم

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أكد رئيس وزراء الهند، فى رسالة إلى الصين، أن مقتل جنود الهند فى الاشتباك الحدودى مع القوات الصينية "لن يمر"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

 

وفيما قالت الصين اليوم الأربعاء إنها لا تريد وقوع المزيد من الاشتباكات على حدودها مع الهند بعد اشتباكات يوم الاثنين قتل فيها 20 جنديا هنديا وأضافت أن البلدين يحاولان حل المسألة عن طريق الحوار.

 

وأكد تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية مجددا أن بكين ليست المسؤولة عن وقوع الاشتباكات وقال أن الوضع بشكل عام على الحدود مستقر وتحت السيطرة.


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