رئيس مدينة سفاجا: إنتاج 1700 كمامة يوميا وبيعها بسعر التكلفة للمواطنين.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، بدء تشغيل خط الإنتاج في مصنع إنتاج الكمامات الذي تم تجهيزه بالتعاون بين جميعة نداء بقنا وجمعية عمرو بن الخطاب وإدارة الشئون الاجتماعية بسفاجا.

وأوضحت رئيس مدينة سفاجا أنه تم تدريب 20 فتاة للعمل لمدة 8 ساعات من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهراً لإنتاج 1700 كمامة يومياً وبيعها بسعر الجملة للمواطنين، متابعة أنه جاري طرح الإنتاج على المواطنين بسعر التكلفة وتوفير كميات مناسبة لخدمة المواطنين في ظل تضاعف معدل استخدامها في الوقت الحالي واستخدامها بكثافة بين المواطنين كأحد وسائل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت أنه سيتم بيع تلك المنتجات بسعر التكلفة التى تترواح بين 2جنيه و2،5 جنيه من خلال منافذ بيع يتم تحديدها بالتنسيق مع الشئون الاجتماعية، وشددت على ضرورة مراعاة الشروط والمواصفات المقررة لذلك مشيدةً بالتنسيق وتضافر الجهود المبذولة بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني في دعم عمل الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذ الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لذلك لحماية صحة المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

وناشدت رئيس المدينة المواطنين بالالتزام بالقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء طبقاً لارشادات منظمة الصحة العالمية بشأن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس.