اليوم السابع
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رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال رصف طرق قرية محلة حسن .. صور

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:43 ص
رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال رصف طرق قرية محلة حسن .. صور رصف الطرق
الغربية محمد طارق

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تابع محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، أعمال رصف الطرق وتنفيذ الخطة الاستثمارية بعزبة مزراحي التابعة لقرية محلة حسن، وذلك بناء علي توجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بإعادة المظهر الجمالى للشوارع والقري وتسهيل الحركة المرورية علي المواطنين .

و قام رئيس المدينة بمتابعة أعمال البدء في الرصف بعزبة مزراحي بقرية محلة حسن طبقا للخطة الاستثماريه للعام المالي 2019/2020 لخطة الرصف وذلك من خلال الشركة الوطنية، حيث يتم الرصف بطول 115مت، عرض 5 متر، وذلك بداية من الطريق الرئيسي لعزبة مزراحي.

واكد صلاح بانه يتم استكمال الأعمال طبقا لخطط لأعوام سابقا، وذلك لخدمة مجموعه من العزب التابعه  لقرية محلة حسن .

وكان حى ثان المحلة برئاسة محمد عبد الغنى عيد رئيس حي ثان المحلة الكبري بالتنسيق مع حسام الصباحى رئيس قسم الاشغالات حملة لفض التجمعات ومنع المخالفات وإزالة التعديات على حرم الطريق بنطاق الحى و يأتى في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وفض تجمعات المواطنين حرصاً على سلامتهم والتنبيه بالالتزام بارتداء الكمامة وفرض الانضباط ومنع التعديات على حرم الطريق .

وأسفرت الحملة عن رفع عربة فول على الطريق الدائري وإزالة كافة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق والتحفظ على المضبوطات بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

 

أعمال الرصف
أعمال الرصف

 

جانب من أعمال الرصف.
جانب من أعمال الرصف

 

جانب من أعمال الرصف
جانب من أعمال الرصف

 


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