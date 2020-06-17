رئيس مدينة الخانكة: عثرنا على 1000 خفاش بمنزل "الأسمية" المهجور بالخانكة

قال العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، إنه فور تلقية بلاغا بعثور الأهالي علي كمية من الخفافيش بمنطقة الأسمية بمدينة الخانكة، تم علي الفور تشكيل لجنة من الرسم الهندسي وشؤون البيئة.

وأوضح رئيس مدينة الخانكة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تفقدت المنزل المكون من طابقين وقامت بتصوير الخفافيش الموجودة به حتي يتم التعرف عليها والتعامل معها حيث يبلغ عدد الخفافيش الموجودة 1000 خفاش بالمنزل وجاري التعامل معه للقضاء علية .

وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انتشار عدد كبير من الخفافيش بمنطقة "الأسمية" بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، هاجمت الأهالي، وعدد من المنازل، وطالب الأهالي بالقضاء عليها، خوفاً من أن تكون سببا في نقل الأمراض المعدية.