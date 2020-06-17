اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:47 م
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رئيس مدينة الخانكة: عثرنا على 1000 خفاش بمنزل "الأسمية" المهجور بالخانكة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:22 م
رئيس مدينة الخانكة: عثرنا على 1000 خفاش بمنزل "الأسمية" المهجور بالخانكة الخفافيش داخل المنزل
القليوبية نيفين طه

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قال العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، إنه فور تلقية بلاغا بعثور الأهالي علي كمية من الخفافيش بمنطقة الأسمية بمدينة الخانكة، تم علي الفور تشكيل لجنة من الرسم الهندسي وشؤون البيئة.

وأوضح رئيس مدينة الخانكة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تفقدت المنزل المكون من طابقين وقامت بتصوير الخفافيش الموجودة به حتي يتم التعرف عليها والتعامل معها حيث يبلغ عدد الخفافيش الموجودة 1000 خفاش بالمنزل وجاري التعامل معه للقضاء علية .

 

وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انتشار عدد كبير من الخفافيش بمنطقة "الأسمية" بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، هاجمت الأهالي، وعدد من المنازل، وطالب الأهالي بالقضاء عليها، خوفاً من أن تكون سببا في نقل الأمراض المعدية.

 

وأشار أحد الأهالي إلى أن تلك الخفافيش خرجت من بيت مهجور بمنطقة الأسمية بالخانكة وكأنها أسراب كثيرة.

 

من جانبه، قال طلال ربيع، نائب رئيس مجلس ومدينة الخانكة، إنه تلقى بلاغًا من أهالي منطقة "الأسمية"، بوجود منزل مهجور، به كمية كبيرة من الخفافيش، خرجت على هيئة أسراب بأعداد كبيرة.

 

وأضاف ربيع في تصريحات صحفية، أنه سيتم الانتقال إلى مكان الواقعة، والتواصل مع أجهزة الطب البيطري بالمحافظة، للقضاء على تلك الخفافيش، وسيتم تطهير المنزل المهجور والمنطقة حتى القضاء عليها تماما

 

 

 
 
 
 

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الخفافيش

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