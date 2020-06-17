اليوم السابع
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رئيس مدينة الخانكة ردا على "منزل الخفافيش": "هنسد فتحات البيت وهنرش عليهم غاز"

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:20 م
رئيس مدينة الخانكة ردا على "منزل الخفافيش": "هنسد فتحات البيت وهنرش عليهم غاز" مطاردة الخفافيش فى المنازل المهجورة
ماجد تمراز

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قال العميد خالد كشك، رئيس مدينة الخانكة، إن أزمة بيت الخفافيش في منطقة القاسمية بالمدينة، إن المنزل صادر له قرار هدم منذ عامين، والمنزل له أكثر من وريث، وهو ما تسبب في تأخير قرار الهدم الخاص به، مشيرا إلى أنه بمجرد أن علم بالموضوع، أرسل لجنة من الإدارة الهندسية وشؤون البيئة وقاموا بتصور المكان من الداخل، وأبلغ إدارة الطب البيطري والإدارة الصحية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج 90 دقيقة، الذي يذاع على قناة المحور، أن إدارة الطب البيطري في الخانكة ليس لديها الإمكانيات والأدوية الخاصة بمكافحة الخفافيش، لذلك تواصل محافظ القليوبية مع وزير الزراعة، والذي بدوره سيرسل طبيب بيطري غدا، ومن المقرر أن يتم غلق كافة الأبواب والشبابيك التي يمكن للخفافيش أن تدخل إليها.

وأوضح أنه سيتم رش المنزل بأدوية أشبه بالغاز للتخلص من تلك الكميات الكبيرة من الخفافيش، مشيرا إلى أن الأمر سينتهي في أقل من 48 ساعة.

وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انتشار عدد كبير من الخفافيش بمنطقة "الأسمية" بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، هاجمت الأهالي، وعدد من المنازل، وطالب الأهالي بالقضاء عليها، خوفاً من أن تكون سببا في نقل الأمراض المعدية.

وأشار أحد الأهالي إلى أن تلك الخفافيش خرجت من بيت مهجور بمنطقة الأسمية بالخانكة وكأنها أسراب كثيرة.

من جانبه، قال طلال ربيع، نائب رئيس مجلس ومدينة الخانكة، إنه تلقى بلاغًا من أهالي منطقة "الأسمية"، بوجود منزل مهجور، به كمية كبيرة من الخفافيش، خرجت على هيئة أسراب بأعداد كبيرة.

وأضاف ربيع في تصريحات صحفية، أنه سيتم الانتقال إلى مكان الواقعة، والتواصل مع أجهزة الطب البيطري بالمحافظة، للقضاء على تلك الخفافيش، وسيتم تطهير المنزل المهجور والمنطقة حتى القضاء عليها تماما.

 


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القليوبيه

الخانكه

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