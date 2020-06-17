رئيس مدينة الخانكة ردا على "منزل الخفافيش": "هنسد فتحات البيت وهنرش عليهم غاز"

ماجد تمراز

قال العميد خالد كشك، رئيس مدينة الخانكة، إن أزمة بيت الخفافيش في منطقة القاسمية بالمدينة، إن المنزل صادر له قرار هدم منذ عامين، والمنزل له أكثر من وريث، وهو ما تسبب في تأخير قرار الهدم الخاص به، مشيرا إلى أنه بمجرد أن علم بالموضوع، أرسل لجنة من الإدارة الهندسية وشؤون البيئة وقاموا بتصور المكان من الداخل، وأبلغ إدارة الطب البيطري والإدارة الصحية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج 90 دقيقة، الذي يذاع على قناة المحور، أن إدارة الطب البيطري في الخانكة ليس لديها الإمكانيات والأدوية الخاصة بمكافحة الخفافيش، لذلك تواصل محافظ القليوبية مع وزير الزراعة، والذي بدوره سيرسل طبيب بيطري غدا، ومن المقرر أن يتم غلق كافة الأبواب والشبابيك التي يمكن للخفافيش أن تدخل إليها.

وأوضح أنه سيتم رش المنزل بأدوية أشبه بالغاز للتخلص من تلك الكميات الكبيرة من الخفافيش، مشيرا إلى أن الأمر سينتهي في أقل من 48 ساعة.

وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انتشار عدد كبير من الخفافيش بمنطقة "الأسمية" بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، هاجمت الأهالي، وعدد من المنازل، وطالب الأهالي بالقضاء عليها، خوفاً من أن تكون سببا في نقل الأمراض المعدية.