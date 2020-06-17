اليوم السابع
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رئيس مدينة إسنا يكشف توفير سيارة لنقل وفيات كورونا.. اعرف كيف تطلبها؟؟

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:46 م
رئيس مدينة إسنا يكشف توفير سيارة لنقل وفيات كورونا.. اعرف كيف تطلبها؟؟ رئيس مدينة إسنا يكشف توفير سيارة لنقل وفيات كورونا
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تخفيفاً على المواطنين وأسر ضحايا ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تم الإنتهاء من كافة إجراءات توفير سيارة إسعاف وتخصيصها لخدمة أهالي اسنا لنقل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وناشد رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، كافة المواطنين بمدينة إسنا الراغبين فى توفير سيارة لضحاياهم ضرورة التنسيق والتواصل وسرعة الإتصال على الأرقام الآتية: (01069874743 – 01002972999).

وأوضح رئيس المدينة، أنه نجحت المساعى بالتنسيق مع مدير عام إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية بالأقصر، فى توفير سيارة إسعاف وتخصيصها لنقل المتوفين من أهالي إسنا، وذلك بعد أن تم تجهيزها وتوفير بعض قطع الغيار وصيانتها داخل الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة إسنا، مؤكداً على أنه تم جهيز السيارة وتخصيصها لأهالي إسنا لنقل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا داخل مركز إسنا، على أن يكون مقرها الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة إسنا.

وكان قد ترأس رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إجتماع تم خلاله إستعراض القوة الإستيعابية لمستشفى الصدر، والتي تم تجهيزها بـ16 سريرا وفرشهم لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، بجانب الإستقبال وعمل المسحات لفرز المصابين، وسيتم توفير 20 طبيبا بما يضمن تواجد الأطباء والتمريض يومياً داخل مستشفى الصدر، كما سيتم توفير ثلاجات لحفظ الأدوية وغسالات أوتوماتك لتعقيم المفارش، وتم خلال الإجتماع بالنسبة لمستشفى إسنا (الرمد)، وتم حصر جميع المتطلبات لتوفيرها من أجهزة ضغط وأجهزة رسم القلب ومونيتور وتشغيل بنك الدم وتجهيز غرفة عمليات للحالات الطارئة وتركيب جهاز رسم قلب وجهاز سونار، وتم تكليف مدير الإدارة الصحية بتجهيز جميع متطلبات المستشفى.


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