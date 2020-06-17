رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة.. وعودة الانعقاد 5 يوليو القادم

كتب عبد اللطيف صبح

قرر الدكتور عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة لمجلس النواب، المُنعقدة اليوم الأربعاء، بعد الموافقة على عدد من مشروعا القوانين ورفض رفع الحصانة عن النائب إلهامى عجينة، على أن يعود المجلس للانعقاد بتاريخ 5 يوليو القادم.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب قد شهدت موافقة المجلس نهائيا وبأغلبية الثلثين على 10 مشروعات قوانين مهمة، وهى، إصدار قانون مجلس الشيوخ، تعديل قانون مجلس النواب، تعديل مباشرة الحقوق السياسية، تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ومد وقف العمل بضريبة الأطيان، وتعديل القانون المُنظم للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتعديلات قانون الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة، وتنظيم ساحات انتظار السيارات، وتعديلات قانون الأمراض المُعدية، وإصدار تنظيم البعثات الدراسية.

كما شهدت الجلسة العامة موافقة المجلس أيضا على مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، ومشروعات ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 53 هيئة للسنة المالية 2020/2021، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن العام المالى ذاته.

كما وافق مجلس النواب فى نهاية جلسته العامة اليوم الأربعاء على قرار رئيس الجمهورية رقم 113 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تقديم الصندوق الاستئمانى لبناء القدرات الإحصائية منحة بمبلغ 159 ألف و420 دولار أمريكى لدعم إعداد مشروع "الإستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات"، والموقع فى القاهرة بتاريخ 17/12/2019.