اليوم السابع
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رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى: البنك سيستخدم كافة الأدوات لدعم الاقتصاد

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:23 م
رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى: البنك سيستخدم كافة الأدوات لدعم الاقتصاد رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى جيروم باول
رويترز

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قال رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى جيروم باول، لمشرعين اليوم الأربعاء إنه مع استبعاد تعافى الاقتصاد الأمريكى بشكل تام لحين السيطرة على جائحة فيروس كورونا، فإن البنك المركزى سيستخدم "كامل الأدوات" المتاحة له لتخفيف الأثر على الأسر والشركات.
 
وفى تعليقات معدة لشهادة سيدلى بها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي، قال باول إن الركود يؤثر على الأمريكيين بشكل غير متكافئ، إذ يقع أكبر الضرر على الأمريكيين من أصل أفريقى وأقليات أخرى. والتعليقات متطابقة مع تلك التى قدمها فى شهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء.
 
وقال باول، "إذا لم يجر احتواء التراجع وقلب مساره، فقد يزيد اتساع الفجوات فى المتانة الاقتصادية بعد أن كان النمو الطويل الأمد قد حقق تقدما فى تضييقها".
 
وخصص الكونجرس مساعدات مالية، بنحو ثلاثة تريليونات دولار وضخ البنك المركزى ائتمانات بتريليونات الدولارات فى الاقتصاد لتخفيف أثر تداعيات الجائحة عليه.
 

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الاحتياطى الاتحادى الامريكى

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فيروس كورونا

الاقتصاد الامريكى

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