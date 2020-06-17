رئيس جامعة الفيوم يؤكد على استغلال مستشفى الجامعة كاملا لاستقبال مصابى كورونا

شارك الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب، فى اجتماع اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وحضور عدد من القيادات بالمحافظة وذلك اليوم الثلاثاء بديوان عام محافظة الفيوم.
وأكد "شديد"، أنه تم خلال الاجتماع استعراض ومتابعة آخر التطورات والمستجدات بشأن مجابهة انتشار الفيروس، والتأكيد على استغلال مستشفى جامعة الفيوم بكامل طاقتها فيما يخص فرز وعزل وتشخيص وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.
كما تم خلال الاجتماع متابعة آخر المستجدات بشأن عدد المصابين بكل مركز من مراكز المحافظة، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، وأدوات الحماية الشخصية للأطقم الطبية بكافة المستشفيات وأماكن العزل على مستوى المحافظة، فضلاً عن الوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
اجتماع اللجنة المركزية لمكافحة
اجتماع اللجنة المركزية لمكافحة
اجتماع اللجنة المركزية لمكافحة
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