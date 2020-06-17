اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يوافق على إضافة تعديل باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:10 م
رئيس الوزراء يوافق على إضافة تعديل باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية عددا من القرارات للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تضمنت الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على بعض الجمعيات والمؤسسات. 
 
كما تضمنت القرارات الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، فيما يتعلق بإضافة فقرة للمادة 76 من اللائحة، تنص على أنه يجوز لمجلس الوزراء للاعتبارات التى يقدرها فى كل حالة على حدة، وبناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة استثناء أحد المشروعان من شرط أو أكثر. كما نشرت الجريدة قرارا بتعديل  بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات.
 

اللائحة التنفيذية

الحكومة

مصر

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحكومة تستعرض تقريرا بشأن جولة التفاوض حول سد النهضة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:30 م

الحكومة: اكتمال الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة بداية من الأحد

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:55 م

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:54 م

الصحة: صرف العلاج المنزلى لمصابى كورونا بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:37 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة