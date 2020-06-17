رئيس الوزراء يوافق على إضافة تعديل باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

كتبت هند مختار

نشرت الجريدة الرسمية عددا من القرارات للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تضمنت الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على بعض الجمعيات والمؤسسات.

كما تضمنت القرارات الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، فيما يتعلق بإضافة فقرة للمادة 76 من اللائحة، تنص على أنه يجوز لمجلس الوزراء للاعتبارات التى يقدرها فى كل حالة على حدة، وبناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة استثناء أحد المشروعان من شرط أو أكثر. كما نشرت الجريدة قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات.