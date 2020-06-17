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رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم لمتابعة أبرز الملفات

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:35 ص
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم لمتابعة أبرز الملفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء إجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المختلفة 
 
 
 
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى إجتماعه الأخير على عدد (12) مشروعاً لقوانين تتعلق باتفاقيات التزام بترولية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، بين كل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، والهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك مع عدد من الشركات الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، والإماراتية، والكويتية.
 
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون،ينص على إنشاء جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، تمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً، ولم يجاوز سنه 18 سنة، في مجالات الثقافة والفنون وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعاً لهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون.
 
 

اجتماع الحكومة الاسبوعى

مجلس الوزراء

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