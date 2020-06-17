رئيس الوزراء: زيادة الاستثمارات العامة الفترة المقبلة للحفاظ على الاقتصاد

كتبت هند مختار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

وفي بداية الاجتماع، استعرض رئيس مجلس الوزراء الجهود التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس " كورونا"، مؤكداً أن هناك متابعة وتنسيقاً على مدار الساعة لهذا الملف، وكذا الملفات الاقتصادية الأخرى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: سيتم خلال الفترة المقبلة زيادة الاستثمارات العامة؛ للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، وتوفير المزيد من فرص العمل، وهو ما يتطلب قيام الوزراء بمتابعة دقيقة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها فيما يخص وزاراتهم.

واطمأن رئيس الوزراء على اكتمال الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع أجهزة الدولة والجهات المعنية، لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة بدءاً من يوم الأحد المقبل، حيث أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اكتمال هذه الإجراءات، موجهاً الشكر لكل الوزارات المعنية والمحافظات التي قدمت كافة أنواع الدعم والمساندة؛ سعياً لإجراء الامتحانات لأبنائنا الطلاب على الوجه الأمثل، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة، والتي تضمن الحفاظ على الطلاب وسلامتهم.

من جانبه، استعرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، كافة الجهود والترتيبات التي تجرى حالياً؛ استعداداً لاستقبال السياحة الوافدة بمحافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، متطرقاً في هذا السياق إلى الحملة الإعلامية التي سيتم إطلاقها لإظهار الاستعدادات المصرية لاستقبال السائحين الأجانب في تلك المحافظات السياحية، بما في ذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها من قبل الدولة.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجهود المبذولة استعداداً لاستئناف الأنشطة الرياضية، مؤكداً أيضاً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما أشار في الوقت نفسه إلى أن الأندية الرياضية بدأت في أعمال رفع الكفاءة وتحصيل الاشتراكات.

كما استعرض الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة والداخلية، موقف تسلُّم محصول القمح، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن تسلم نحو 3,5 مليون طن، وهو ما يعد أعلى نسبة تم الوصول إليها، موجها الشكر لجميع الوزارات والجهات المعنية التي أسهمت في تنفيذ ذلك، وعلى رأسها وزارة المالية التي وفرت التمويل اللازم لشراء القمح من المزارعين.

وخلال الاجتماع، أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يتم توفير المستلزمات الطبية التي تحتاجها وزارة الصحة، وذلك بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة، موضحة أنه يتم حالياً كذلك حصر الجهات العاملة في الخدمات الطبية من القطاع الأهلي، حتى يمكن الاستفادة بها في مواجهة الجائحة، وقالت: مستعدون للتعاون مع الوزارة لتوفير أي مستلزمات طبية بالتنسيق مع المجتمع المدني.

من ناحيتها، نوّهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أنه تم تجميع استمارات " نورت بلدك" التي تم توزيعها على المصريين العائدين من الخارج لجمع بياناتهم، حتى يتسنى الاستفادة من إمكاناتهم، وكذا حتى نتمكن من مساعدتهم واستيعابهم داخل الدولة، عن طريق توفير فرص للعمل أو من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو توفير أوعية ادخارية لهم.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، عرضا موجزاً بشأن جولة التفاوض حول سد النهضة.